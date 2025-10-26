 2025-10-15T11:43:40.576Z

Der VfL Rhede gewann zuletzt sein erstes Saisonspiel.
Der VfL Rhede gewann zuletzt sein erstes Saisonspiel. – Foto: Michael Gorke

Ab 11 Uhr live: Der 8. Spieltag in der U19-Niederrheinliga

U19-Niederrheinliga: Es kommt zum Top-Duell zwischen Tabellenführer SG Unterrath und dem Drittplatzierten Wuppertaler SV. Der ETB Schwarz-Weiß Essen darf auf den Sprung an Platz eins hoffen. Der VfL Rhede darf nach seinem ersten Saisonsieg mit viel Selbstvertrauen in die Partie mit dem TSV Meerbusch gehen.

Auch trotz zuletzt zwei Niederlage in Serie hausiert der Wuppertaler SV noch in der Spitzengruppe, könnte seine Durststrecke mit einem Coup gegen Spitzenreiter SG Unterrath vergessen machen. Sollte der Primus straucheln, würde der ETB Schwarz-Weiß Essen seinerseits mit einem Dreier gegen den 1. FC Bocholt die Tabellenspitze erklimmen. Nach dem zuletzt ersten Saisonsieg wird der VfL Rhede sich über die zweiwöchige Pause geärgert haben, darf nun aber mit breiter Brust in die Partie gegen den TSV Meerbusch gehen. Der FSV Duisburg trägt sieglos weiterhin die rote Laterne, könnte im Kellerduell mit dem SC St. Tönis immerhin für das erste Erfolgserlebnis sorgen.

So läuft der 8. Spieltag der U19-Niederrheinliga

Heute, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
11:00live

Heute, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
11:00

Heute, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00

Heute, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
10:30

Heute, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

Heute, 11:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
11:00live

Heute, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
02.11.25 SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg
02.11.25 1. FC Bocholt - SG Essen-Schönebeck
02.11.25 TSV Meerbusch - SG Unterrath
02.11.25 VfB Homberg - VfL Rhede
02.11.25 KFC Uerdingen 05 - Ratingen 04/19
02.11.25 ETB Schwarz-Weiß Essen - FSV Duisburg
02.11.25 Wuppertaler SV - VfB 03 Hilden

