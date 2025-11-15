Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Punktspiel-Programm am Sonnabend

Verbandsliga

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt SV Preußen Schönhausen Schönhausen 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Irxleben Irxleben SV 08 Baalberge Baalberge 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg LSG Lieskau Lieskau 14:00 PUSH

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr VfB 07 Klötze Klötze Rossauer SV Rossauer SV 14:00 PUSH

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr Magdeburger SV Börde MSV Börde Roter Stern Sudenburg Sudenburg 14:00 live PUSH

Landesklasse 4

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 live PUSH

Frauen-Landesliga Nord

Frauen-Landesliga Süd

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 10:00 Uhr SV 1889 Altenweddingen Altenwedding OhreKicker Wolmirstedt OhreKicker 1 1 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Völpke TSV Völpke SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe 14:00 PUSH

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen VfB Germania Halberstadt Halberstadt 11:00 live PUSH

Heute, 13:00 Uhr Haldensleber SC Haldensleben Magdeburger SV Börde MSV Börde 13:00 PUSH

Heute, 14:30 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:30 live PUSH

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 10:00 Uhr SG Handwerk Magdeburg Handwerk MD Post SV Stendal Post Stendal 10:00 PUSH

Heute, 11:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen SV Eintracht Salzwedel Salzwedel 11:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 2

A-Junioren-Landesliga 3

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr Sportring Mücheln Mücheln SV Mertendorf Mertendorf 11:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 10:00 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD II SV Blau-Weiß Empor Wanzleben Wanzleben 3 0 PUSH

Heute, 12:00 Uhr Möckeraner Turnverein MöckeranerTV SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 12:00 live PUSH

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:00 Uhr JSG Mansfelder Grund JSG Mansfelder Grund Reideburger SV Reideburg 13:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SG Buna Halle Buna Halle SG Einheit Halle SG Einheit 14:00 PUSH

