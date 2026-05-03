 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Harbke

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
Landesklasse 4
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
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2. Bundesliga

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
13:30live

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
14:00live

Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
13:30

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
14:00

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
14:00

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
14:00

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
14:00

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
14:00

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
14:00live

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
14:00

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 12:00 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
12:00

Heute, 12:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
12:00

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
14:00

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
11:30live

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
14:00

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 11:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
11:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
-
-
§ Urteil

Heute, 14:00 Uhr
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
14:00live

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 11:00 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
0
0

Heute, 11:30 Uhr
ESV Merseburg
ESV MerseburgESVMerseburg
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
-
-
§ Urteil

Heute, 14:00 Uhr
FSG Wolferode/Siebigerode
FSG Wolferode/SiebigerodeFSG Wolferode/Siebigerode
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
14:00

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 12:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
12:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SG SV Löbichau / Motor A'burg
SG SV Löbichau / Motor A'burgSG SV Löbichau
14:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
0
1

Heute, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
13:00live

Heute, 13:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
13:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
15:00

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 10:00 Uhr
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
10:00

Heute, 13:00 Uhr
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
Ohre Spetze
Ohre SpetzeOhre Spetze
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
13:00

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
0
0

Heute, 11:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
0
2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
11:00

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 11:00 Uhr
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
Abgesagt

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
11:00

Heute, 11:00 Uhr
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
-
-
§ Urteil

Heute, 11:00 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
1
0

Heute, 11:30 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
11:30live

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
11:00

Heute, 12:00 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
12:00

Heute, 12:00 Uhr
NSG Leißling/Naumburg
NSG Leißling/NaumburgNSG Leißling/Naumburg
NSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leuna/WengelsdorfNSG Leuna/Wengelsdorf
Abgesagt

Heute, 12:00 Uhr
NSG Langendorf/Zorbau
NSG Langendorf/ZorbauNSG Langendorf/Zorbau
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
12:00

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
11:00

Heute, 12:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
12:00

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
15:00