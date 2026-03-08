 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marvin Kiunke

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
Landesliga Nord
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Leipzig-Süd
SV Eintracht Leipzig-SüdLeipzig-Süd
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
14:00live

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
14:00

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
14:00

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
14:00live

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
14:00live

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
14:00live

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 11:30 Uhr
SG Kemberg / Eutzsch
SG Kemberg / EutzschSG Kemberg
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
11:30

Heute, 14:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
14:00

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 11:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
14:00

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:00 Uhr
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
11:00

Heute, 11:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
0
1

Heute, 12:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
12:30

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
14:00

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 11:00 Uhr
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
2
0

Heute, 14:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
14:00

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
FSG Wolferode/Siebigerode
FSG Wolferode/SiebigerodeFSG Wolferode/Siebigerode
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
ESV Merseburg
ESV MerseburgESVMerseburg
14:00

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
15:00

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
10:00

Heute, 10:00 Uhr
SG Grün-Weiß Döschwitz
SG Grün-Weiß DöschwitzDöschwitz
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
0
2

Heute, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG SV Löbichau / Motor A'burg
SG SV Löbichau / Motor A'burgSG SV Löbichau
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
14:00

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Heute, 11:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Hansa Rostock
Hansa RostockHansa Rostock
11:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 13:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
13:00

Heute, 13:15 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
13:15

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
15:00

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 11:00 Uhr
JSG Irxleben/ Niederndodeleben
JSG Irxleben/ NiederndodelebenJSG Irxleben/ Niederndodeleben
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
4
2

Heute, 13:00 Uhr
Ohre Spetze
Ohre SpetzeOhre Spetze
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
13:00

Heute, 13:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
13:00

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
0
0

Heute, 13:30 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
13:30

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
13:00live

Heute, 13:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
13:00

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
NSG Leißling/Naumburg
NSG Leißling/NaumburgNSG Leißling/Naumburg
11:00

Heute, 11:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
11:00

Heute, 11:00 Uhr
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
NSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leuna/WengelsdorfNSG Leuna/Wengelsdorf
Abgesagt

Heute, 11:00 Uhr
NSG Langendorf/Zorbau
NSG Langendorf/ZorbauNSG Langendorf/Zorbau
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
11:00

Heute, 12:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
12:00

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:30 Uhr
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
NSG Schönebeck/Eggersdorf
NSG Schönebeck/EggersdorfNSG Schönebeck/Eggersdorf
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
§ Urteil

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
2
0

Heute, 11:00 Uhr
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
2
1

Heute, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
13:00

Heute, 13:30 Uhr
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
13:30

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
15:00live