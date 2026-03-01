 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr
– Foto: Sandra Mittler

2. Bundesliga

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe
13:30live

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
14:00live

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
13:30live

Heute, 13:30 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
13:30live

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
14:00

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 13:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
13:00live

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
Burger BC
Burger BCBurger BC
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
14:00live

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
14:00

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
14:00

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
14:00live

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
15:00

Frauen-Landesliga Nord

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
14:00live

Heute, 15:30 Uhr
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
15:30

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:00 Uhr
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
11:00

Heute, 14:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
15:00

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 11:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
11:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
Abgesagt

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 11:00 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
FSG Wolferode/Siebigerode
FSG Wolferode/SiebigerodeFSG Wolferode/Siebigerode
11:00

Heute, 11:30 Uhr
ESV Merseburg
ESV MerseburgESVMerseburg
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
11:30

Heute, 14:00 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
14:00live

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
SG Grün-Weiß Döschwitz
SG Grün-Weiß DöschwitzDöschwitz
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
SG SV Löbichau / Motor A'burg
SG SV Löbichau / Motor A'burgSG SV Löbichau
14:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:30 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
12:30live

Heute, 12:30 Uhr
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
12:30

Heute, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
13:00

Heute, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
13:00

Heute, 13:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
13:00live

Heute, 13:15 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
13:15

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 11:00 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
1
0

Heute, 13:00 Uhr
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
13:00

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
4
2

Heute, 13:00 Uhr
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
13:00live

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 11:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
1
1

Heute, 11:00 Uhr
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
1
1

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
NSG Leißling/Naumburg
NSG Leißling/NaumburgNSG Leißling/Naumburg
11:00

Heute, 11:00 Uhr
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
11:00

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
12:00

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 14:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
14:00

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
0
3

Heute, 12:00 Uhr
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
12:00

U17-DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde A

Heute, 13:00 Uhr
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
13:00

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 11:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
1
2