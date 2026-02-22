 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker der Pflicht- und Testspiele des Tages auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr
– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
2
1

Landesklasse 4

Heute, 15:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
15:00

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
14:00

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Eintracht Walsleben
SV Eintracht WalslebenWalsleben
14:00

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 15:30 Uhr
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
15:30

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
14:00

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 15:00 Uhr
SV Fortschritt Garitz
SV Fortschritt GaritzGaritz
ASG Vorwärts Dessau
ASG Vorwärts DessauASG Vorwärts
15:00

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 11:30 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen II
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain. II
3
3
Abpfiff

Salzlandliga

Heute, 12:00 Uhr
SC Seeland
SC SeelandSeeland
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
4
1

Heute, 14:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg II
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
0
0

Kreisliga 1 - Saalekreis

Heute, 13:00 Uhr
SV Eintracht Bad Dürrenberg
SV Eintracht Bad DürrenbergB.Dürrenberg
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna II
0
0

Kreisliga 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf II
BSC Blau-Weiß Ahlsdorf
BSC Blau-Weiß AhlsdorfAhlsdorf
14:00

Harzliga 2

Heute, 14:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale II
TuS Elbingerode
TuS ElbingerodeElbingerode
2
2

2. Kreisklasse 3 - Saalekreis

Heute, 14:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau III
TSV Germania Salzmünde
TSV Germania SalzmündeSalzmünde II
14:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 13:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
13:00

Heute, 13:15 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
13:15

Heute, 13:30 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
14:00

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 11:30 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
1
6
Abpfiff

U17-DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde Gruppe A

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
14:00

Testspiele

Heute, 11:00 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R. II
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg II
-
-
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt II
FC Blau-Weiß Leipzig
FC Blau-Weiß LeipzigFC Blau-Weiß II
-
-
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben II
Flechtinger SV
Flechtinger SVFlechtingen
-
-
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
VfB Südharz 2017
VfB Südharz 2017VfB Südharz 2017
4
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1
5
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
-
-
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
SV Lindenau 1848
SV Lindenau 1848Lindenau
1
4
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
12:30

Heute, 12:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
12:30

Heute, 13:00 Uhr
VfL Roßbach
VfL RoßbachRoßbach
SG Spergau
SG SpergauSpergau II
1
2

Heute, 13:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln II
SG Dieskau / Raßnitz
SG Dieskau / RaßnitzSG Dieskau
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
Nienhagener SV
Nienhagener SVNienhagen
4
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau III
TSV Schochwitz
TSV SchochwitzSchochwitz
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten II
VfR 1920 Wansleben
VfR 1920 WanslebenWansleben
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
13:00

Heute, 13:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
SG Leimbach
SG LeimbachSG Leimbach
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Kretzschau
SV KretzschauKretzschau
SG FC Th. Weida / Wünschendorf
SG FC Th. Weida / WünschendorfSG FC Th. Weida II
14:00

Heute, 16:15 Uhr
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
16:15

Heute, 14:00 Uhr
SSV Neutz
SSV NeutzNeutz
Domersleber SV
Domersleber SVDomersleber SV
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
0
2

Heute, 14:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
0
1

Heute, 14:00 Uhr
FC Nordkreis 2010
FC Nordkreis 2010FC Nordkreis 2010
TSV 1919 Kusey
TSV 1919 KuseyKusey
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster II
Klödener SV
Klödener SVKlöden
1
0

Heute, 14:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV II
FSV Rot-Weiß Alsleben
FSV Rot-Weiß AlslebenAlsleben
1
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Deutzen
SV Blau-Weiß DeutzenBW Deutzen
SV Spora
SV SporaSpora
14:00

Heute, 14:00 Uhr
1. FFV Erfurt
1. FFV ErfurtFFV Erfurt
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Brome 1919
FC Brome 1919FC Brome II
MTV Beetzendorf
MTV BeetzendorfBeetzendorf
14:00

Heute, 14:30 Uhr
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
0
0

Heute, 14:00 Uhr
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
SG Grün-Weiß Dessau
SG Grün-Weiß DessauGW Dessau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Niedertrebra
SV Grün-Weiß NiedertrebraNiedertrebra
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs. II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Rasensportverein Altenburg
Rasensportverein AltenburgRSV Altenbu.
SV Spora
SV SporaSpora II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Langenberg
SV LangenbergLangenberg
Droyßiger SG 1886
Droyßiger SG 1886Droyßiger SG
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
0
3

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
SV Blau-Weiß Baasdorf
SV Blau-Weiß BaasdorfBaasdorf
2
0

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. III
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben II
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SG Traktor 06 Hohenwarsleben
SG Traktor 06 HohenwarslebenHohenwarsl.
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG 1955 Lüttgenrode
SG 1955 LüttgenrodeLüttgenrode
Hessener SV 1928
Hessener SV 1928Hessener SV
2
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra II
WSV 77 Windehausen
WSV 77 WindehausenWSV 77
2
0

Heute, 14:00 Uhr
SG Hergisdorf/Siersleben
SG Hergisdorf/SierslebenSG Hergisdorf/Siersleben II
SV 1885 Teutschenthal
SV 1885 TeutschenthalTeutschentha
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Bruckdorf
SV BruckdorfBruckdorf
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Teutschenthal
SV Eintracht TeutschenthalE. Teut
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit II
1
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Dornstedt
SV DornstedtDornstedt
SV Beuna
SV BeunaBeuna II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV 1813 Dennewitz
SV 1813 DennewitzDennewitz
SV Fichte Baruth
SV Fichte BaruthBaruth
1
0

Heute, 14:00 Uhr
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra II
SV Grün-Weiß Langeneichstädt
SV Grün-Weiß LangeneichstädtLangeneichs.
2
0

Heute, 14:15 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SG Salzfurtkapelle/Löberitz II
SG Salzfurtkapelle/Löberitz IISG Salzfurtkapelle/Löberitz II
14:15

Heute, 14:30 Uhr
SG Plötzkau / Ilberstedt
SG Plötzkau / IlberstedtSG Plötzkau II
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
14:30

Heute, 14:30 Uhr
SV Germania Meisdorf 1928
SV Germania Meisdorf 1928Meisdorf
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
14:30

Heute, 14:30 Uhr
HSV Gröbern
HSV GröbernGröbern
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
0
0

Heute, 15:00 Uhr
VfV Borussia 06 Hildesheim
VfV Borussia 06 HildesheimVfV Hildesh.
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine III
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
15:00

Heute, 15:30 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben II
15:30

Heute, 16:00 Uhr
TSV Viktoria Bartensleben
TSV Viktoria BartenslebenBartensleben
Helmstedter SV
Helmstedter SVHSV Helmst II
16:00

Heute, 16:00 Uhr
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
16:00

Heute, 16:00 Uhr
SV Beuna
SV BeunaBeuna
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
16:00live

Heute, 16:30 Uhr
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
SG Eintracht Lossa
SG Eintracht LossaLossa
16:30live

Heute, 18:30 Uhr
SG Freyburg / Gleina
SG Freyburg / GleinaSG Freyburg II
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
18:30live