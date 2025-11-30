Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Landesklasse 3

Landesklasse 4

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr SV Romonta Stedten Stedten SV Eintracht Lüttchendorf Lüttchendorf 14:00 live PUSH

Polytan-Frauen-Landespokal

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr FSV Sittendorf Sittendorf SG Union Sandersdorf Sandersdorf II 14:00 live PUSH

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen OhreKicker Wolmirstedt OhreKicker 14:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 4

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen Turbine Halle Turbine 3 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD SG Union Sandersdorf Sandersdorf 15:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr SV Einheit Bernburg Einheit BBG NSG Harz NSG Harz 1 1 PUSH

Heute, 12:00 Uhr SV Plötzkau Plötzkau SV Stahl Thale Thale 0 0 PUSH

A-Junioren-Landesliga 4

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 13:00 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD II JSG Mittelelbe JSG Mittelelbe 13:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:30 Uhr Nietlebener SV Askania Nietleben JSG Mansfelder Grund JSG Mansfelder Grund 13:30 PUSH

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!