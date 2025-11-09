Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Heute, 13:30 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 13:30 live PUSH

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr 1. FC Magdeburg Magdeburg II SV Germania Hergisdorf Hergisdorf 1 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SSV Besiegdas 03 Magdeburg Besiegdas SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 live PUSH

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 11:30 Uhr SSV Besiegdas 03 Magdeburg Besiegdas II SV Eintracht Walsleben Walsleben 11:30 live PUSH

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC II SV Allstedt Allstedt 14:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 12:00 Uhr TSV Völpke TSV Völpke MTV Welsleben Welsleben 12:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr Germania Olvenstedt Olvenstedt SSV 80 Gardelegen Gardelegen 14:00 PUSH

Sa., 15.11.2025, 10:00 Uhr SV 1889 Altenweddingen Altenwedding OhreKicker Wolmirstedt OhreKicker 10:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 2

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 14:00 Uhr ESG Halle ESG Halle ESV Merseburg ESVMerseburg 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr FSV Raßnitz Raßnitz SG Döllnitz Döllnitz 14:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Reideburger SV Reideburg SV Fortuna Brücken Brücken 15:00 live PUSH

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:30 Uhr SV Blau-Weiß Zorbau Zorbau SV Germania Kötzschau Kötzschau 0 2 PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC RSK Freyburg Freyburg TSV Eintracht Lützen Lützen 14:00 PUSH

A-Junioren-Landespokal

Heute, 11:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen VfB Germania Halberstadt Halberstadt 0 1 PUSH

Heute, 11:30 Uhr Turbine Halle Turbine SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 11:30 live PUSH

A-Junioren-Verbandsliga

A-Junioren-Landesliga 2

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 12:00 Uhr NSG Gräfenhainichen NSG Gräfenhainichen Nachwuchs FC Landsberg NFCLandsberg 12:00 live PUSH

A-Junioren-Landesliga 4

A-Junioren-Landesliga 5

Sa., 07.02.2026, 11:00 Uhr Roter Stern Sudenburg Sudenburg SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 11:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 6

A-Junioren-Stadtpokal - Magdeburg

