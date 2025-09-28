 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Laura Bornemann

Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Regionalliga Nordost
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
14:00live

Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
13:30

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
14:00

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 13:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
13:00

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
14:00

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
14:00live

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
14:00live

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
14:00

DFB-Pokal der Frauen

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV
14:00live

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
14:00

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SG Kemberg / Eutzsch
SG Kemberg / EutzschSG Kemberg
SV Eintracht Walsleben
SV Eintracht WalslebenWalsleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas II
14:00

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 11:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
0
0

Heute, 13:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
13:00

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:00 Uhr
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
11:00

Heute, 11:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
0
0

Heute, 12:30 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
12:30

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
14:00

Heute, 15:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
15:00

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 11:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
11:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
14:00live

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 10:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
10:00

Heute, 11:00 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
11:00

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:00 Uhr
SG Grün-Weiß Döschwitz
SG Grün-Weiß DöschwitzDöschwitz
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
10:00

Heute, 11:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
11:00

Heute, 12:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
12:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
SG SV Löbichau / Motor A'burg
SG SV Löbichau / Motor A'burgSG SV Löbichau
14:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
1
0

Heute, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
13:00live

Heute, 13:00 Uhr
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
13:00

Heute, 13:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
13:00live

Heute, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
13:00

Heute, 15:30 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
15:30

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt IINSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
2
2

Heute, 11:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
1
0

Heute, 11:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
1
0

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 12:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
12:00

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
11:00

Heute, 11:00 Uhr
NSG Langendorf/Zorbau
NSG Langendorf/ZorbauNSG Langendorf/Zorbau
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
11:00

Heute, 11:00 Uhr
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
11:00

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
NSG Leißling/Naumburg
NSG Leißling/NaumburgNSG Leißling/Naumburg
12:00

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
JSG Mittelelbe
JSG MittelelbeJSG Mittelelbe
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
11:00

Heute, 12:30 Uhr
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
12:30

Heute, 13:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
NSG Preussen Magdeburg
NSG Preussen MagdeburgNSG Preussen Magdeburg
13:00live

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
0
0

Heute, 11:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
11:00

Heute, 11:00 Uhr
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
11:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
14:00

