Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Heute, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau VfB Germania Halberstadt Halberstadt 13:30 PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 13:00 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde 13:00 PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr TSV Leuna Leuna LSG Lieskau Lieskau 14:00 live PUSH

Landesklasse 1

Landesklasse 2

DFB-Pokal der Frauen

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf SG Einheit Halle SG Einheit 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Germania Hergisdorf Hergisdorf SV Allemannia Jessen Jessen 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr Wernigeröder REDS Wernigeröder REDS Hallescher FC HallescherFC 14:00 PUSH

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SSV Besiegdas 03 Magdeburg Besiegdas II 14:00 PUSH

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 11:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf II SV Allstedt Allstedt 0 0 PUSH

Heute, 13:00 Uhr Roter Stern Halle Roter Stern FSV Sittendorf Sittendorf 13:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:00 Uhr TSV Völpke TSV Völpke SV 1889 Altenweddingen Altenwedding 11:00 PUSH

Heute, 11:30 Uhr MTV Welsleben Welsleben Preussen Magdeburg MSV Preussen 0 0 PUSH

Heute, 12:30 Uhr OhreKicker Wolmirstedt OhreKicker Eilslebener SV Eilsleben 12:30 PUSH

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 14:00 Uhr TuS Bebitz 1927 Bebitz SV Germania Maasdorf Maasdorf 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC Eintracht Köthen Eintr Köthen SV Rotation 1950 Aschersleben Rotation ASL 14:00 live PUSH

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 10:00 Uhr Roter Stern Halle Roter Stern II ESG Halle ESG Halle 10:00 PUSH

Heute, 11:00 Uhr SV Fortuna Brücken Brücken FSV Raßnitz Raßnitz 11:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 11:00 Uhr TSV Eintracht Lützen Lützen SC Naumburg SC Naumburg 11:00 PUSH

Heute, 12:00 Uhr VfB Scharnhorst Großgörschen Großgörschen FC RSK Freyburg Freyburg 12:00 PUSH

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 13:00 Uhr Turbine Halle Turbine FSV Barleben Barleben 13:00 live PUSH

Heute, 13:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt Haldensleber SC Haldensleben 13:00 live PUSH

Heute, 13:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 13:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr SV Einheit Bernburg Einheit BBG SV Plötzkau Plötzkau 1 0 PUSH

A-Junioren-Landesliga 3

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr SV Mertendorf Mertendorf SV Merseburg 99 Merseburg 99 11:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 12:30 Uhr Möckeraner Turnverein MöckeranerTV SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD II 12:30 PUSH

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr MSV Eisleben MSV Eisleben SV Blau-Weiß Dölau Dölau 0 0 PUSH

Heute, 11:00 Uhr JSG Nördlicher Saalekreis JSG Nördlicher Saalekreis Nietlebener SV Askania Nietleben 11:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SG Einheit Halle SG Einheit JSG Mansfelder Grund JSG Mansfelder Grund 14:00 PUSH

