Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Bloch

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
13:30

Heute, 13:30 Uhr
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
0
0

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
14:00live

Heute, 14:30 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
14:30live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
14:00live

Heute, 14:30 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
14:30live

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
14:00

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
15:00live

Heute, 17:00 Uhr
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
17:00live

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
14:00live

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
14:00

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
SG Reußen
SG ReußenReußen
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
15:00live

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
14:00

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Heute, 11:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
3
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Hansa Rostock
Hansa RostockHansa Rostock
14:00

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 16:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
16:30

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
3
6
Abpfiff