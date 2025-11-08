 2025-10-30T14:25:35.653Z

– Foto: Sportfotografie Brückner

Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
13:30live

Heute, 13:30 Uhr
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
13:30

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
14:00

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
14:00

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
14:00live

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
Burger BC
Burger BCBurger BC
13:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
14:00

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
14:00live

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
14:00live

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
14:00live

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
SG Reußen
SG ReußenReußen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
15:00live

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
14:00live

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
3
1

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
14:00live

A-Junioren-Landespokal

Heute, 12:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
12:00

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 14:00 Uhr
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
14:00

