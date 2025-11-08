Ab 11 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben SC Bernburg SC Bernburg 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr SV 08 Baalberge Baalberge Ummendorfer SV Ummendorf 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt SSV 80 Gardelegen Gardelegen 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV Stahl Thale Thale 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr Osterburger FC Osterburg SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 14:00 PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg SG Reppichau Reppichau 14:00 live PUSH

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr SV Liesten 22 Liesten Burger BC Burger BC 13:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr VfB 07 Klötze Klötze Möringer SV Möringer SV 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr Kreveser SV Kreveser SV Rossauer SV Rossauer SV 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Viktoria Uenglingen Uenglingen SV Eintracht Salzwedel Salzwedel 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Elster Elster FC Victoria Wittenberg Victoria WB 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV GOLPA SV GOLPA SV Seegrehna Seegrehna 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr Dessauer SV 97 DSV 97 FC Stahl Aken FC Stahl Aken 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Friedersdorf Friedersdorf SG Empor Waldersee Waldersee 14:00 live PUSH

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr SSV 90 Landsberg Landsberg SV Eintracht Lüttchendorf Lüttchendorf 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC Hettstedt FC Hettstedt SG Reußen Reußen 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC Eintracht Köthen Eintr Köthen Turbine Halle Turbine II 14:00 PUSH

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr SV Wacker Wengelsdorf Wengelsdorf FC RSK Freyburg Freyburg 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr BSC 99 Laucha Laucha SV Großgrimma Großgrimma 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Großkorbetha Großkorbetha TSV Kickers 66 Gonnatal Gonnatal 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Kelbra Kelbra SV Braunsbedra Braunsbedra 14:00 live PUSH

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC SG Einheit Halle SG Einheit 3 1 PUSH

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 14:00 Uhr Oranienbaumer SV Hellas 09 Oranienbaum SG ABUS Dessau ABUS Dessau 14:00 live PUSH

A-Junioren-Landespokal

Heute, 12:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 Haldensleber SC Haldensleben 12:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 14:00 Uhr NSG Wippertal NSG Wippertal MSV Eisleben MSV Eisleben 14:00 PUSH

