Ab 11 Uhr LIVE: Das Programm am Sonntag in der Übersicht

Heute, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr Möringer SV Möringer SV Rossauer SV Rossauer SV 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr Kreveser SV Kreveser SV SV Liesten 22 Liesten 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr VfB 07 Klötze Klötze SV 51 Langenapel Langenapel 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Viktoria Uenglingen Uenglingen Burger BC Burger BC 14:00 PUSH

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr SV Friedersdorf Friedersdorf FC Victoria Wittenberg Victoria WB 14:00 live PUSH

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr SV Romonta Stedten Stedten MSV Eisleben MSV Eisleben 14:00 live PUSH

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr SV Allemannia Jessen Jessen Wernigeröder REDS Wernigeröder REDS 14:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SSV Besiegdas 03 Magdeburg Besiegdas SV Germania Hergisdorf Hergisdorf 15:00 PUSH

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 12:00 Uhr SSV Besiegdas 03 Magdeburg Besiegdas II Germania Wernigerode Wernigerode 12:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC Stahl Aken Aken FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde 14:00 PUSH

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen TSV Völpke TSV Völpke 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr Preussen Magdeburg MSV Preussen SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV 1889 Altenweddingen Altenwedding MTV Welsleben Welsleben 14:00 live PUSH

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 14:00 Uhr SV Germania Maasdorf Maasdorf FC Eintracht Köthen Eintr Köthen 14:00 live PUSH

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 14:00 Uhr ESG Halle ESG Halle Reideburger SV Reideburg 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SG Großkugel Großkugel ESV Merseburg ESVMerseburg 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SG Döllnitz Döllnitz Roter Stern Halle Roter Stern II 14:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 14:00 Uhr FC RSK Freyburg Freyburg SV Germania Kötzschau Kötzschau 14:00 PUSH

A-Junioren-Landespokal

A-Junioren-Landesliga 2

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 12:00 Uhr Roter Stern Sudenburg Sudenburg JSG Mittelelbe JSG Mittelelbe 12:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 14:00 Uhr SG Buna Halle Buna Halle JSG Mansfelder Grund JSG Mansfelder Grund 14:00 PUSH

A-Junioren-Kreispokal - Saalekreis

A-Junioren-Kreispokal - Salzlandkreis

Heute, 13:00 Uhr SV Einheit Bernburg Einheit BBG SV Plötzkau Plötzkau 13:00 PUSH

