 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Ab 11 Uhr LIVE: Das Programm am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf der Landesebene auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Kröplin

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Landesklasse 4
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
Landesklasse 2
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NOFV-Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
14:00live

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
14:00

Landesklasse 1

Heute, 15:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
15:00live

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
-
-
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
15:00live

Landesklasse 4

Heute, 15:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
15:00live

Stadtpokal Magdeburg - Halbfinale

Heute, 16:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
16:00

Burgenlandpokal - Halbfinale

Heute, 15:00 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
15:00live

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
14:00

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Heute, 11:00 Uhr
Hansa Rostock
Hansa RostockHansa Rostock
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
1

Heute, 13:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
13:00

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 10:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
NSG Preussen Magdeburg
NSG Preussen MagdeburgNSG Preussen Magdeburg
12
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 12:00 Uhr
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
12:00live

Heute, 13:00 Uhr
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
13:00

Deutsche Meisterschaft B-Junioren - Viertelfinale

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
14:00live