Allgemeines
Ab 11 Uhr: Dreikampf um die Spitze in der U17-Niederrheinliga

U17-Niederrheinliga: Das Spitzentrio um die SSVg Velbert ließ am vergangenen Spieltag jeweils Punkte liegen. In noch vier verbleibenden Partien könnte das Rennen um Platz eins kaum enger zugehen.

B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

16 Jahre zuvor hatte die SSVg Velbert in der U17-Niederrheinliga gefehlt. Nun winkt die so wertvolle Herbstmeisterschaft, gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. "Nur" vier Partien muss das Team von Elvir Mesic bis dahin bestehen, das Restprogramm hat es jedoch durchaus in sich. Mit RW Oberhausen wartet am kommenden Sonntag noch der tabellarisch am schlechtesten platzierte Gegner der verbleibenden Begegnungen.

Punktgleich mit den Velbertern, dafür mit dem Vorteil über den direkten Vergleich, ist der TSV Meerbusch ebenfalls noch voll in der Verlosung, blieb zuletzt jedoch zwei Mal in Folge sieglos. Auf dem Papier ist das Restprogramm des TSV sicher eine Ecke machbarer als jenes des Tabellenführers. Zunächst geht es jedoch noch gegen den VfB Hilden.

Nicht zu vergessen ist der VfB Homberg, der nach einer 0:3-Pleite gegen die DJK Arminia Klosterhardt den größten bisherigen Rückschlag einstecken musste. Die beiden tabellarischen Vordermänner sind jedoch nur einen Punkt voraus. Mit konstanten Leistungen bis zum Winter ist noch alles möglich.

So läuft der 10. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
11:00

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
11:00

Heute, 11:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
11:00

Heute, 11:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
11:00

Heute, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
11:00

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
11:00

So geht es weiter

11. Spieltag
15.11.25 FSV Duisburg - TSV Meerbusch
15.11.25 Sportfreunde Baumberg - SC Rot-Weiß Oberhausen
15.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Kleve
15.11.25 VfB 03 Hilden - VfB Homberg
15.11.25 Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
15.11.25 SG Unterrath - TSV Bayer Dormagen
15.11.25 Ratingen 04/19 - SSVg Velbert

Markus Becker