Ab 11 Uhr: Dreikampf um die Spitze in der U17-Niederrheinliga

16 Jahre zuvor hatte die SSVg Velbert in der U17-Niederrheinliga gefehlt. Nun winkt die so wertvolle Herbstmeisterschaft, gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. "Nur" vier Partien muss das Team von Elvir Mesic bis dahin bestehen, das Restprogramm hat es jedoch durchaus in sich. Mit RW Oberhausen wartet am kommenden Sonntag noch der tabellarisch am schlechtesten platzierte Gegner der verbleibenden Begegnungen.

Punktgleich mit den Velbertern, dafür mit dem Vorteil über den direkten Vergleich, ist der TSV Meerbusch ebenfalls noch voll in der Verlosung, blieb zuletzt jedoch zwei Mal in Folge sieglos. Auf dem Papier ist das Restprogramm des TSV sicher eine Ecke machbarer als jenes des Tabellenführers. Zunächst geht es jedoch noch gegen den VfB Hilden.

Nicht zu vergessen ist der VfB Homberg, der nach einer 0:3-Pleite gegen die DJK Arminia Klosterhardt den größten bisherigen Rückschlag einstecken musste. Die beiden tabellarischen Vordermänner sind jedoch nur einen Punkt voraus. Mit konstanten Leistungen bis zum Winter ist noch alles möglich.