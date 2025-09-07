Ab 11 Uhr: Auftakt in der U17-Niederrheinliga

Als bestes Amateurteam durfte der TSV Meerbusch nach der abgelaufenen Hinserie nach oben in die DFB-Nachwuchsliga. Vom damaligen Team ist rein personell recht wenig übrig geblieben, weshalb sich der TSV im neuen Feld erst einmal beweisen muss.

Auch Germania Ratingen 04/19, die SG Unterrath und die DJK Arminia Klosterhardt konnten schon in der Vorsaison recht weit oben mitmischen und stellen inzwischen schon beinahe traditionell starke U17-Teams.

Der größte Vereinsname ist derweil jener von RW Oberhausen, dessen Team eben nicht im U16-Nachwuchscup antritt, weil es in der Vorsaison noch in der Kreisklasse spielte.

Mit dem Wegfall der Profiteams kriegen unterdessen auch Teams auf der höchsten Amateurebene eine Chance, die zuvor schon einige Jahre weiter unten gespielt hatten, wie die SSVg Velbert und der TSV Bayer Dormagen. Echt Erkenntnisse über die Kräfteverhältnisse innerhalb der Liga fallen vor dem 1. Spieltag noch überaus schwer, die ersten Partien dürften immerhin schon einen Aufschluss darüber geben, ob ein besonders starkes Gefälle zwischen den Top-Teams und Abstiegskandidaten besteht.