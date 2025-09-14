Ab 11 Uhr: 2. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Nach der Saisoneröffnung grüßt Aufsteiger TSV Bayer Dormagen derzeit noch von Platz eins, für die Neusser geht es nun zur Auswärtsfahrt zum 1. FC Bocholt, der eine klare Pleite zu Beginn einstecken musste. Auch der Wuppertaler SV wird unzufrieden mit der 0:4-Pleite zum Auftakt sein, hofft gegen den 1. FC Kleve auf Wiedergutmachung. Das einzige Spiel, wo zwei siegreiche Teams aufeinander treffen findet beim TSV Meerbusch statt. Der letztjährige Teilnehmer der DFB-Nachwuchsliga empfängt den VfB Homberg.
3. Spieltag
17.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - FSV Duisburg
17.09.25 1. FC Kleve - 1. FC Bocholt
17.09.25 TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch
17.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SG Unterrath
17.09.25 Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
17.09.25 Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
18.09.25 SSVg Velbert - Wuppertaler SV
