Aaron Wiechel verlässt Bardowick nach einem halben Jahr wieder

Der TSV Bardowick steht in der Bezirksliga auf dem dritten Platz, hat aber schon acht Punkte Rückstand auf den Tabellenersten, MTV Römstedt. Der Tabellendritte stellt die beste Offensive der Liga, woran Aaron Wiechel mit vier Treffern auch einen Anteil hatte. Der Angreifer wird aber keine weiteren Treffer für den Landesliga-Absteiger erzielen..

Denn Aaron Wiechel wird zu seinem Heimatverein zurückkehren, für den er bereits 51 Spiele in der ersten Kreisklasse bestritt und dabei 36 Mal traf. Mit dieser Statistik ging der Torjäger 23/24 in die Landesliga zum TuS Neetze, wo er 28 Mal auflief und vier Mal traf. Zwar war Wiechel Stammspieler, doch der klare Abstieg konnte nicht verhindert werden. Seit Sommer 2025 war der Stürmer für Bardowick auf dem Feld und traf in zwölf Partien vier Mal, kam aber oftmals nur von der Bank.

Nun ging der Stürmer mit den Wunsch des Wechsels an den Verein heran: „Aaron ist in der Winterpause mit dem Wunsch an uns herangetreten, zu seinem Heimatverein, dem Dahlenburger SK, zurückzukehren. Aufgrund des aktuell hohen zeitlichen Aufwands in Verbindung mit privaten sowie beruflichen Verpflichtungen haben wir dem Wunsch nach einem Wechsel in der Winterpause zugestimmt." so Teammanager Roman Razza via Instagram.