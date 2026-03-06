Aaron Oteng-Appiah wechselt zum ETB – Foto: ETB Schwarz-Weiß Essen

Oteng-Appiah will den nächsten Schritt machen

Aaron Oteng-Appiah sagt über seinen Wechsel zum ETB: „Der Grund für meinen Wechsel ist ganz einfach, denn ich möchte jetzt den nächsten Schritt in meiner Karriere wagen. Beim ESC habe ich in den letzten Jahren von meinen Mitspielern und Trainern einiges lernen können. Sie haben mir viel mitgegeben, und nun fühle ich mich bereit für den nächsten Schritt. Der ETB ist ein attraktiver Verein, der bekannt dafür ist, jungen Spielern eine Chance zu geben und sie zu entwickeln. Das ist perfekt für mich. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mich direkt überzeugt. Ich kenne viele Spieler am Uhlenkrug und freue mich, dass der Wechsel geklappt hat. Ich möchte die Mannschaft in der kommenden Saison - so gut wie möglich - unterstützen. Der ETB gehört in die Top 5 der Oberliga, und ich will mithelfen, dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte Teil des Teams sein und Erfolge feiern.“

„Aaron ist ein junger Spieler, der eine gute Entwicklung genommen hat. In der laufenden Saison hat er durch sehr gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er möchte jetzt den nächsten Step machen und verfügt, gerade im Bereich Tempofußball und Eins-gegen-Eins-Situationen, über hohes Potential. Wichtig für mich war auch, dass er die hundertprozentige Überzeugung hat, dass er zum ETB möchte“, ist Günther Oberholz, zweiter Vorsitzender der Schwarz-Weißen, überzeugt von seinem Neuzugang.