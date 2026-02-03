Aaron Opoku verstärkt die Eintracht von red · Heute, 07:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: FCK

Eintracht Braunschweig verpflichtet mit Aaron Opoku einen weiteren Offensivspieler. Der 26-jährige Hamburger wechselt vom türkischen Erstligisten Kayserispor an die Hamburger Straße und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Opoku erhält die Rückennummer 17.

Aaron Opoku (28. März 1999; 1,86 Meter) wurde in Hamburg geboren und beim HSV ausgebildet. Der Offensivspieler stand in Deutschland bislang unter anderem auch für Jahn Regensburg, dem VfL Osnabrück und für den 1. FC Kaiserslautern auf dem Rasen. Seit August stand Opoku in der Türkei bei Kayserispor unter Vertrag. Der 26-Jährige bringt die Erfahrung aus 80 Zweitligaspielen (acht Tore, elf Vorlagen) und 65 Partien in der 3. Liga (acht Tore, 21 Vorlagen) mit. In der ersten türkischen Liga lief er im vergangenen Halbjahr 19-mal auf (zwei Vorlagen). Opoku ist ehemaliger U20-Nationalspieler Deutschlands.