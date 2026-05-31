Aaron Liesche Prieto und KSV Hessen Kassel verlängern um ein Jahr

Aaron Liesche Prieto (li.) bleibt ein Löwe. Im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (re.) – Foto: Hessen Kassel

Die Löwen verlängern mit dem Linksverteidiger Aaron Liesche Prieto den gemeinsamen Vertrag um ein Jahr bis zum 30.6.2027.

Tobias Damm, Sportdirektor der Löwen zur Vertragsverlängerung: „Aaron ist seit drei Jahren fester Bestandteil der 1. Mannschaft. Durch konstante Leistungen sowie eine positive Entwicklung im Trainings- und Spielbetrieb empfahl sich Aaron nachhaltig für höhere Aufgaben.“

Der 20-jährige Aaron Liesche Prieto hat in der abgelaufenen Saison mit 22 Einsätzen in der Regionalliga Südwest unter Beweis gestellt, dass er in der Liga angekommen ist. „Aaron identifiziert sich voll mit unserem Verein, arbeitet täglich intensiv an sich und bringt großes Potenzial mit. Wir freuen uns, seinen weiteren Weg gemeinsam fortzusetzen“, führt Damm aus.