Aaron Agsten: "Individuell weiter entwickeln"

Nachdem Meistertrainer Frank Keip bereits früh mitgeteilt hatte, dass er ab der neuen Saison den Trainerjob schweren Herzens nicht mehr ausüben kann, war der 1. FCN dazu gezwungen einen neuen Übungsleiter zu finden. So werden ab der neuen Saison Aaron Agsten und Sebastian Heß gemeinsam die Mannschaft trainieren.

Aaron Agsten, der Spielertrainer des 1. FC Niederkirchen: "In ersten Linie wollen wir uns in der neuen Liga etablieren und den Kader individuell weiter entwickeln. Unsere erste Priorität lag vor allem darauf, den Meisterkader zusammen zu halten und mit einer Hand voller Spielern zu ergänzen und zu verstärken. Ob uns das gelungen ist, werden die ersten Spiele zeigen. Auf jeden Fall sehen wir der neuen Saison in Niederkirchen alle mit großem Optimismus entgegen."