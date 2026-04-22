Aarbergens B-Liga-Bomber Marlin Jenisch wechselt zu Eisbachtal

Marlin Jenisch wechselt im Sommer von den Sportfreunden Eisbachtal zur JSG Aarbergen. – Foto: SF Eisbachtal

Aarbergen. 91 Tore in 42 B-Liga-Spielen, dazu 58 Assists: Mit dieser Fantasie-Statistik hat sich Marlin Jenisch in den vergangenen zwei Jahren auf die Notizzettel zahlreicher höherklassiger Vereine gespielt. Nun ist klar, wohin es den begehrten 19-Jährigen zur neuen Saison ziehen wird: Denn Jenisch wechselt von der JSG Aarbergen zu den Sportfreunden Eisbachtal.

Damit spielt er in der kommenden Saison nicht mehr in der zehntklassigen Kreisliga B Rheingau-Taunus, sondern entweder in der fünftklassigen Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar oder - sollte Eisbachtal absteigen - in der Rheinlandliga. Der 19-Jährige spielte bereits in der C- und B-Jugend bei den Sportfreunden, wechselte dann aber in der A-Jugend zum JFV Hohenstein. Nun trifft der technisch begabte, offensive Mittelfeldspieler durch seinen Wechsel nach Eisbachtal wieder auf alte Weggefährten aus Jugendzeiten sowie den neuen Trainer Daniel Alves, der im Sommer das Amt übernehmen wird und vom FC Dorndorf kommt.

"Ich möchte mich bei den Sportfreunden noch einmal weiterentwickeln und das Beste rausholen", sagt Jenisch, an dem nach eigener Aussage noch weitere Clubs aus Ober- und Verbandsliga interessiert waren. "Er passt hervorragend in unsere Philosophie, jungen Spielern Einsatzzeit und Entwicklungschancen im höheren Amateurfußball zu bieten", heißt es in einer Mitteilung des Vereins auf den sozialen Medien.

Schäfer: "Tür nach Hause steht ihm immer offen"

"Uns war eigentlich klar, dass wenn Eisbachtal anklopft, er gehen könnte. Für uns ist das natürlich ein Verlust und mit dieser Statistik wird es schwer, ihn zu ersetzen. Wir wünschen ihm viel Glück und die Tür nach Hause steht ihm immer offen", sagt der sportliche Leiter der JSG, Benjamin Schäfer. Durch den Abgang sieht er aber auch Chancen: "Vielleicht wird unser Spiel dadurch auch weniger auf Marlin zugeschnitten." Ungeachtet des Abgangs des besten Spielers schreitet die Kaderplanung bei der JSG voran. Drei A-Jugend-Spieler sollen kommende Runde in den Kader der "Ersten" integriert werden, dazu seien bereits acht Neuzugänge fix, erklärt Schäfer.