Aalens vertagte Meisterparty und dramatische Schlussphasen

– Foto: Imago Images

In der Oberliga Baden-Württemberg bot die heutige Fortsetzung des 30. Spieltags alles, was den Fußball ausmacht: Dramatik in der Nachspielzeit, geplatzte Träume vom vorzeitigen Titel und ein erbitterter Kampf um jeden Meter im Tabellenkeller. Während der Spitzenreiter die Korken noch nicht knallen lassen durfte, erlebten die Zuschauer auf den anderen Plätzen emotionale Achterbahnfahrten, die das Tableau ordentlich durchschüttelten.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor 287 Zuschauern erlebte der FC Nöttingen eine empfindliche Heimniederlage gegen eine kampfstarke TSG Backnang. In einer Begegnung, in der die Gastgeber eigentlich ihre Position im oberen Drittel festigen wollten, zeigten sich die Gäste unbeeindruckt. Die Torfolge begann mit Lorenz Ender, der in der 33. Minute zur 0:1-Führung für die Backnanger traf. Nach dem Seitenwechsel kam Nöttingen mit neuem Schwung aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. In der 55. Minute belohnte Matej Mijic die Bemühungen der Hausherren mit dem Treffer zum 1:1. Doch die Gäste aus Backnang ließen sich nicht beirren und suchten ihre Chance. In der 67. Minute markierte Vincent Sadler das 1:2 und stellte damit den alten Abstand wieder her. Ali Ferati machte mit dem 3:1 in der 88. Minute den Deckel drauf. Die TSG feierte einen sehr wichtigen Sieg.

---

Vor 366 Zuschauern entwickelte sich eine Begegnung voller Spannung zwischen dem FSV Hollenbach und dem Türkischen SV Singen. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in diese wichtige Partie. Die Torfolge eröffnete Felix Limbach in der 18. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Lange Zeit verteidigte Hollenbach diesen Vorsprung, doch in der zweiten Halbzeit schlug der Gast zurück. Dominik Emminger markierte in der 59. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Schlussphase wurde hochemotional, als Inas Music in der 74. Minute die erneute Führung zum 2:1 für die Hollenbacher erzielte. Doch Singen gab sich nicht geschlagen und rettete durch Cheick Oumar Coulibaly, der in der 85. Minute zum 2:2 traf, einen wichtigen Zähler. ---

Eine Machtdemonstration erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem 1. Göppinger SV und Türkspor Neckarsulm. Die Gäste aus Neckarsulm legten los wie die Feuerwehr und ließen den Hausherren kaum Luft zum Atmen. Cristian Gilés Sanchez traf in der 8. Minute zum 0:1 und erhöhte nur wenig später in der 15. Minute auf 0:2. Als Jan Dietrich in der 28. Minute das 0:3 nachlegte, schien die Partie bereits entschieden. Die Situation für Göppingen verschärfte sich zusätzlich, als Filip Milisic in der 42. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl gelang Gentian Lekaj in der 45. Minute der Treffer zum 1:3. Doch die Hoffnung währte nur kurz: Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Gianluca Trianni in der 45.+3 Minute den 1:4-Endstand. ---

Vor 200 Zuschauern i musste der 1. FC Normannia Gmünd eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Der 1. CfR Pforzheim agierte abgeklärter und ging in der 40. Minute durch Noah Lulic mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dominik Salz in der 66. Minute auf 0:2 für die Gäste. Zwar schöpfte die Normannia in der Schlussphase noch einmal Hoffnung, als Veljko Milojkovic in der 85. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. ---

Im Wildpark-Areal sahen 166 Zuschauer ein Unentschieden zwischen dem Karlsruher SC II und dem TSV Essingen. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 19. Minute durch Danyal Zor mit 1:0 in Führung. Essingen bewies jedoch Moral und kam in der zweiten Halbzeit zurück in die Partie. Lirim Hoxha markierte in der 66. Minute den Ausgleich zum 1:1. ---

Der FV Ravensburg feierte einen wichtigen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht FC Denzlingen. Dabei begann die Partie für die Gastgeber mit einem Schock, als Sandro Rautenberg bereits in der 9. Minute einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung für Denzlingen verwandelte. Ravensburg schüttelte sich jedoch und kam im zweiten Durchgang durch Nesreddin Kenniche in der 56. Minute zum 1:1-Ausgleich. Zehn Minuten später drehte Luan Kukic in der 66. Minute das Spiel zum 2:1-Endstand. ---

Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete der FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Trotz eines frühen Rückstands durch Anes Vrazalica, der bereits in der 3. Minute für den SV Oberachern zum 0:1 traf, ließen sich die Hausherren nicht beirren. Max Stumm glich in der 16. Minute zum 1:1 aus. Nach der Pause spielte nur noch Bissingen: Alexander Götz brachte sein Team in der 48. Minute mit 2:1 in Front, ehe Bleart Dautaj in der 65. Minute auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Alexander Götz in der 83. Minute mit dem 4:1. ---

Was für ein Wahnsinn! Der VfR Aalen hätte mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen können, doch vor 2851 Zuschauern wurde daraus vorerst nichts. Der FC 08 Villingen ging durch Gian-Luca Feißt in der 42. Minute mit 0:1 in Führung. Die Schlussphase war an Dramatik nicht zu überbieten: Zuerst glich Yunus Emre Kahriman in der 90.+5 Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus, dann brachte Steffen Kienle Aalen in der 90.+7 Minute unter tosendem Jubel mit 2:1 in Führung. Die Meisterschaft schien sicher, doch in der 90.+11 Minute fiel tatsächlich noch der 2:2-Ausgleich für Villingen. Damit ist Aalen noch nicht Meister, hat aber bei zwölf Punkten Vorsprung auf Mannheim noch vier Matchbälle vor der Brust. ---

Eine schmerzhafte Heimniederlage musste der Tabellenzweite VfR Mannheim gegen den SSV Reutlingen hinnehmen. Dabei sah es zunächst gut aus für die Mannheimer, als Umut Sentürk in der 55. Minute das 1:0 erzielte. Doch Reutlingen schlug eiskalt zurück: Yannick Toth glich in der 73. Minute zum 1:1 aus, bevor Maxim Schmalz nur vier Minuten später in der 77. Minute die Partie zum 1:2 drehte. In der Schlussminute machte Marcel Sökler in der 90. Minute mit dem 1:3 alles klar.