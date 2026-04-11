Aalens Solo an der Spitze und Mannheims Nullnummer in Hollenbach

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Oberliga Baden-Württemberg erlebte die heutige Fortsetzung des 27. Spieltags, die vor allem im Titelrennen für klare Verhältnisse sorgte. Während der Tabellenführer seine Hausaufgaben mit Bravour erledigte, mussten die Verfolger herbe Punktverluste hinnehmen, was die Träume vom Aufstieg bei manchem Traditionsverein dämpfen dürfte.

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Der SV Oberachern hat seine Ambitionen in der oberen Tabellenhälfte eindrucksvoll unterstrichen. Vor 240 Zuschauern ließen die Gastgeber dem Aufsteiger FC Denzlingen kaum Raum zur Entfaltung. Es war ein Spiel, das von der Geduld und der Abgeklärtheit der Hausherren geprägt war, die den Gegner konsequent unter Druck setzten. Der Torreigen begann kurz vor der Halbzeitpause: In der 41. Minute erzielte Marin Stefotic das 1:0 für den SVO. Nach dem Seitenwechsel hielten die Ortenauer die Intensität hoch und legten schnell nach. Demarveay Sheron erhöhte in der 51. Minute auf 2:0, was die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn bereits früh im zweiten Durchgang dämpfte. Den Schlusspunkt unter die Begegnung setzte Anes Vrazalica, der in der 60. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand markierte.

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Vor 120 Zuschauern untermauerte der FC Nöttingen seine starke Form und ließ dem Aufsteiger keine Chance. Es begann früh, als Benedikt Fassler in der 4. Minute zum 0:1 traf. Danach schlug die Stunde von Tasos Leonidis, der mit einem Doppelschlag in der 16. Minute zum 0:2 und in der 31. Minute zum 0:3 die Vorentscheidung herbeiführte. Türkspor Neckarsulm kam zwar durch Cristian Gilés Sanchez in der 37. Minute auf 1:3 heran, doch den Schlusspunkt setzte Albin Sahiti in der 90. Minute mit dem 1:4. ---

Im Brötzinger Tal feierte der 1. CfR Pforzheim vor 420 Zuschauern einen souveränen Heimerfolg gegen den FV Ravensburg. Cemal Durmus brachte die Gastgeber bereits in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit schraubten Benjamin Causevic in der 68. Minute und Yasin Raouafi in der 72. Minute das Ergebnis auf 3:0 hoch. ---

In einer zähen Begegnung vor 429 Zuschauern trennten sich der FC 08 Villingen und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen torlos. Trotz der Bemühungen beider Teams fielen keine Tore, was vor allem für Villingen eine Enttäuschung im Kampf um die vorderen Plätze darstellt. Bissingen nimmt einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf mit. ---

Der TSV Essingen bewies vor 350 Zuschauern Moral und drehte einen Rückstand gegen die TSG Backnang. Zunächst gingen die Gäste durch Fabijan Domic in der 17. Minute mit 0:1 in Führung. Essingen reagierte noch vor der Pause, als Gökalp Kilic in der 37. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. In der Schlussphase sicherte Jannik Pfänder in der 84. Minute mit seinem Treffer zum 2:1 den Heimsieg. ---

Einen herben Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft erlitt der VfR Mannheim beim FSV Hollenbach. In einer Partie ohne Tore mussten sich die Mannheimer mit einem Unentschieden begnügen. Da keine Tore fielen, verliert Mannheim wertvollen Boden auf die Spitze. Die Hollenbacher bejubeln hingegen den Punktgewinn. ---

Der Tabellenführer VfR Aalen demonstrierte vor 319 Zuschauern seine Klasse und besiegte den Karlsruher SC II deutlich. Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnete Dean Melo in der 55. Minute den Reigen mit dem 0:1. Sasa Maksimovic erhöhte in der 62. Minute per Foulelfmeter auf 0:2, bevor erneut Dean Melo in der 67. Minute den 0:3-Endstand besorgte. Aalen thront mit nun 64 Punkten einsam an der Spitze. ---

An der Kreuzeiche teilten sich der SSV Reutlingen und der 1. FC Normannia Gmünd die Punkte. Die Gastgeber gingen durch Marcel Sökler in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang dem Gast aus Gmünd der Ausgleich: Calvin Körner traf in der 56. Minute zum 1:1-Endstand. ---

Zum Abschluss des Spieltags steht ein Spiel im Zeichen des Tabellenkellers. Der Türkische SV Singen ist mit 30 Punkten Dreizehnter und musste zuletzt beim 1. FC Normannia Gmünd eine deutliche 1:5-Niederlage hinnehmen. Der Treffer von Atakan Koyuncuoglu war nur Ergebniskosmetik in einer Partie, die durch die Rote Karte gegen Dominik Almeida zusätzlich erschwert wurde. Singen steht nun vor der Aufgabe, einen schweren Rückschlag schnell zu verarbeiten. Der 1. Göppinger SV steht mit 27 Punkten auf Rang 14 und damit noch unmittelbarer unter Druck. Das 2:2 gegen den Karlsruher SC II fühlte sich nach dem frühen 0:2-Rückstand zwar wie ein kleines Comeback an, doch im Tabellenbild reicht jeder halbe Schritt momentan kaum aus. Maximilian Ziesche und Denis Lübke brachten Göppingen zurück, aber die Lage bleibt angespannt. Gerade deshalb ist dieses Sonntagsspiel so brisant. Singen kann sich mit einem Heimsieg etwas Luft verschaffen, Göppingen könnte mit einem Auswärtserfolg direkt Boden gutmachen. Es ist ein Spiel, in dem die Bedeutung kaum größer sein könnte: Nicht die großen Schlagzeilen des Aufstiegskampfs stehen im Vordergrund, sondern die rohe, unmittelbare Wucht des Abstiegskampfs.