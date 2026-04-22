Aalens Solo an der Spitze: 2:0-Sieg im Nachholspiel in Denzlingen

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Der VfR Aalen marschiert unaufhaltsam in Richtung Regionalliga. Beim Aufsteiger FC Denzlingen gaben sich die Gäste keine Blöße, mussten jedoch bis zur zweiten Halbzeit warten, ehe die Überlegenheit in Zählbares umgemünzt wurde. Es war eine Partie, in der Aalen Geduld beweisen musste, während Denzlingen vor heimischer Kulisse alles in die Waagschale warf. Die Torfolge eröffnete schließlich Jascha Döringer, der in der 60. Minute zur 0:1-Führung für den Favoriten traf. Die Vorentscheidung fiel wenig später, als Benjamin Kindsvater in der 78. Minute einen Handelfmeter zum 0:2-Endstand verwandelte.

Durch diesen Erfolg festigt der VfR Aalen seine Spitzenposition mit nun 70 Punkten und vergrößert den Vorsprung auf den Verfolger VfR Mannheim auf beachtliche elf Punkte. Für den FC Denzlingen hingegen wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Mit weiterhin 19 Punkten verharrt der Klub auf dem 18. Tabellenplatz und blickt einer ungewissen Zukunft entgegen.