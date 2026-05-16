Aalens Schaulaufen und der packende Kampf um den Klassenerhalt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der heutige Abschluss des 32. und drittletzten Spieltags in der Oberliga Baden-Württemberg brachte richtungsweisende Entscheidungen und hochemotionale Momente auf den Plätzen. Während an der Tabellenspitze mit dem feststehenden Meister VfR Aalen und dem Vizemeister VfR Mannheim völlige Klarheit herrschte, bleibt das Rennen im Tabellenkeller bis zum Schluss dramatisch. Da vier bis fünf Mannschaften absteigen können, kämpfen die gefährdeten Klubs mit leidenschaftlichem Einsatz, während der FC Denzlingen bereits endgültig als Absteiger feststeht.

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Der FC Nöttingen bejubelt im Abendspiel einen knappen 1:0-Sieg gegen den FV Ravensburg. Für die Hausherren sorgte Tasos Leonidis in der 8. Minute für den Treffer des Tages. Dadurch verteidigt das badische Team den dritten Rang. Damit setzte es für Ravensburg nach dem 4:5-Niederlage eine weitere Pleite gegen Nöttingen. Der letzte Sieg gegen den FCN ist für das Team aus dem Süden Württembergs somit bereits sechs Spiele her. ---

Vor 700 Zuschauern entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie. Die Torfolge begann kurz nach dem Seitenwechsel, als Luca Fritz in der 48. Minute zum 0:1 für den SV Oberachern traf. Dem 1. Göppinger SV gelang in der Schlussphase der Ausgleich durch Filip Milisic, der in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte. Den späten und entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte schließlich Nico Huber in der 88. Minute zum 1:2-Endstand. ---

Die 700 Zuschauer erlebten eine dramatische Schlussphase. Lange Zeit fielen keine Tore, bis der 1. FC Normannia Gmünd in der 84. Minute durch Alexander Aschauer mit 1:0 in Führung ging. Die TSG Backnang schlug jedoch postwendend zurück: Julian Geldner glich in der 87. Minute zum 1:1 aus. In der Nachspielzeit belohnten sich die Gäste für ihren unermüdlichen Einsatz, als Fabijan Domic in der 94. Minute (90.+4) den 1:2-Endstand markierte. ---

Ein unerwartetes Schützenfest sahen die 110 Zuschauer beim Spiel des Türkischen SV Singen gegen den TSV Essingen. Die Gastgeber dominierten die Partie fast nach Belieben. Ege Öztürk eröffnete den Torreigen in der 22. Minute mit dem 1:0. Danach baute Dominik Emminger die Führung mit einem Doppelpack durch Tore in der 33. Minute zum 2:0 und in der 55. Minute zum 3:0 aus. Den Gästen gelang durch Daniel Bux in der 74. Minute der Ehrentreffer zum 3:1. In der Schlussphase drehte Singen jedoch noch einmal auf, und Atakan Koyuncuoglu erzielte einen lupenreinen Hattrick mit Toren in der 78. Minute zum 4:1, in der 84. Minute zum 5:1 und in der Nachspielzeit (90.+2) zum 6:1-Endstand. ---

Vor 120 Zuschauern feierte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen einen wichtigen Heimsieg gegen den bereits als Absteiger in die Verbandsliga feststehenden FC Denzlingen. Die Hausherren gingen kurz vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute durch Emre Yalcin mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Alexander Götz in der 76. Minute auf 2:0. Die Gäste verkürzten durch Sandro Rautenberg in der 83. Minute auf 2:1, doch erneut Alexander Götz stellte in der 87. Minute den 3:1-Endstand her. ---

Der feststehende Meister VfR Aalen lieferte vor 2009 Zuschauern eine weitere Gala ab. Gegen den 1. CfR Pforzheim spielten die Gastgeber befreit auf. Dean Melo traf bereits in der 6. Minute zum 1:0. Danach schraubte Niklas Antlitz das Ergebnis mit einem Doppelpack durch Tore in der 18. Minute zum 2:0 und in der 29. Minute zum 3:0 in die Höhe. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ali Odabas in der 59. Minute per Foulelfmeter auf 4:0. Den Gästen gelang durch Noah Lulic in der 63. Minute das 4:1, ehe Luigi Campagna in der 71. Minute den 5:1-Endstand besiegelte. ---

Der feststehende Vizemeister VfR Mannheim zeigte vor 253 Zuschauern eine souveräne Leistung gegen Türkspor Neckarsulm. Die Mannschaft, die als Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga feststeht, ging in der 17. Minute durch Christian Kuhn mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Alexander Esswein in der 52. Minute auf 2:0. In der Schlussphase machten Christoph Becker in der 86. Minute zum 3:0 und Robin Becker in der Nachspielzeit (90.+2) zum 4:0-Endstand den Heimsieg perfekt. ---

Vor 250 Zuschauern entführten die Gäste die Punkte aus Hollenbach. Der FC 08 Villingen ging in der 14. Minute durch Angelo Rinaldi mit 0:1 in Führung. Dem FSV Hollenbach gelang in der zweiten Halbzeit der verdiente Ausgleich, als Marco Specht in der 66. Minute zum 1:1 traf. In der turbulenten Nachspielzeit schlug Villingen jedoch noch einmal entscheidend zu: Christian Derflinger erzielte in der 96. Minute (90.+6) das Siegtor zum 1:2-Endstand. ---

Vor 400 Zuschauern feierte der SSV Reutlingen einen deutlichen Auswärtssieg beim Karlsruher SC II. Die Gäste gingen früh durch Maxim Schmalz in der 5. Minute mit 0:1 in Führung. Dem KSC II gelang in der 16. Minute der Ausgleich durch Marius Mahle zum 1:1. Danach gehörte die Partie jedoch den Gästen und insbesondere einem überragenden Akteur: Marcel Sökler erzielte einen Hattrick mit Toren in der 30. Minute zum 1:2, in der 90. Minute zum 1:3 und in der Nachspielzeit (90.+2) zum 1:4-Endstand.