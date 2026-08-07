Aalens Regionalliga-Rückkehr beginnt mit einem Heimspiel

Aalen hat den Aufstieg in der vergangenen Saison nicht erzwungen, sondern über Monate bestätigt. Schon früh setzte sich die Ostalb-Elf oben fest, blieb stabil und stieg am Ende verdient und frühzeitig auf. Nach Rang vier im Jahr zuvor war die Entwicklung klar erkennbar. Der VfR kehrt damit in jene Liga zurück, in der er nach dem Drittliga-Abstieg 2019 mehrfach nur knapp dem nächsten Absturz entging. Diesmal wirkt die Ausgangslage anders: breiter, gefestigter, selbstbewusster.

Auch die Vorbereitung hat diesen Eindruck gestützt. Gegen mehrere Drittligisten zeigte Aalen ordentliche Leistungen, im WFV-Pokal steht der VfR bereits in der dritten Runde und trifft dort voraussichtlich auf die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Tests waren keine Garantie für den Ligaalltag, aber sie zeigten, dass der Aufsteiger Tempo und Körperlichkeit höherklassiger Gegner annehmen kann.

Personell wurde der Kader gezielt ergänzt. Michael Kleinschrodt bringt Drittliga-Erfahrung aus Großaspach mit, Gianluca Gaudino kommt von Alemannia Aachen, Sean Seitz von Eintracht Trier, dazu Lasse Jürgensen, Tom Barth, David Grözinger, Melvin Onos und Hakan Atik. Dem stehen überschaubare Abgänge gegenüber, darunter Steffen Kienle, Tarik Schwinger, Jason Prodanovic und Paul König. Der Kern wirkt nicht zerrissen, sondern sinnvoll erweitert.