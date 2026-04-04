Aalens Marschrichtung stimmt und Mannheimer Last-Minute-Schock Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 26. Spieltags von red · 04.04.2026, 17:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Oberliga Baden-Württemberg erlebte am heutigen Samstag den Abschluss des 26. Spieltags, der das Meisterrennen maßgeblich beeinflusst hat. Während an der Tabellenspitze eine Vorentscheidung zu reifen scheint, boten die Plätze der Region packende Duelle, in denen sich Hoffnung und sportliche Tragik innerhalb von Sekunden abwechselten.

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Der FC Nöttingen hat den Osterspieltag mit einem Sieg eröffnet, der im oberen Tabellendrittel Gewicht hat. Beim 2:1 gegen den FC 08 Villingen schlug die Mannschaft früh und entschlossen zu. Khery Hamka brachte Nöttingen in der 25. Minute in Führung, nur vier Minuten später legte Salvatore Catanzano nach. Diese beiden Treffer gaben dem Abend früh eine klare Richtung. Villingen antwortete nach der Pause durch Fabio Pfeifhofer in der 57. Minute, doch mehr ließ Nöttingen nicht mehr zu. Damit klettert die Mannschaft auf 45 Punkte und liegt nun gleichauf mit TSV Essingen, nur das Torverhältnis trennt beide Teams. Für Villingen ist diese Niederlage schmerzhaft, weil die Mannschaft bei 39 Punkten stehen bleibt und die Chance verpasst, im engen Verfolgerfeld weiter nachzulegen. Nöttingen dagegen hat seine Position mit Nachdruck untermauert und den Donnerstag für sich genutzt.

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Für den SSV Reutlingen war dieser Abend womöglich mehr als nur ein Auswärtssieg. Das 1:0 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen war ein Erfolg mit großer Bedeutung für die Stabilität im Tabellenmittelfeld. Lange hielt die Partie ihre Spannung, ehe Luca Plattenhardt in der 62. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Kurz vor dem Schlusspfiff legten die Gäste einen weiteren Treffer durch Moritz Kuhn (81.) nach. Reutlingen steht damit nun bei 33 Punkten und verschafft sich vor den Samstagsspielen der Konkurrenz ein spürbar besseres Gefühl. Für FSV 08 Bietigheim-Bissingen wird die Lage hingegen immer bedrückender. Die Mannschaft bleibt bei 19 Punkten auf Rang 17 und hat erneut einen direkten Schritt verpasst, um sich im Abstiegskampf aufzurichten. Gerade solche knappen Niederlagen wiegen in dieser Saisonphase besonders schwer. Reutlingen nimmt Erleichterung mit, Bietigheim-Bissingen dagegen neuen Druck.

– Foto: Imago Images

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Vor 650 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der die Gäste einen Blitzstart hinlegten. Der Karlsruher SC II schockte den 1. Göppinger SV früh: Die Torfolge begann mit Nico Engel, der bereits in der 2. Minute zum 0:1 traf. Nur wenig später erhöhte Bekem Can Bicki in der 10. Minute auf 0:2. Die Göppinger bewiesen jedoch Moral und kamen nach der Pause zurück. Maximilian Ziesche markierte in der 49. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2, bevor Denis Lübke in der 58. Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielte. ---

Der Spitzenreiter VfR Aalen gab sich vor 1475 Zuschauern keine Blöße und festigte seine Vormachtstellung. Gegen den FSV Hollenbach sorgte Jascha Döringer bereits in der 6. Minute für die 1:0-Führung. In der zweiten Halbzeit machte Sasa Maksimovic in der 57. Minute mit dem Treffer zum 2:0 alles klar. Mit diesem souveränen Heimsieg baut Aalen den Vorsprung an der Spitze auf vier Punkte aus. ---

In den Etzwiesen sahen 200 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Die TSG Backnang legte vor und führte durch Lukas Glaser in der 19. Minute mit 1:0. Ali Ferati erhöhte in der 40. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Doch der SV Oberachern gab nicht auf: Marin Stefotic verkürzte in der 54. Minute auf 2:1, und Maximilian Weiß gelang in der 62. Minute der Ausgleich zum 2:2. In einer dramatischen Schlussphase sicherte Julian Geldner in der 88. Minute mit dem 3:2 den Gastgebern den Sieg. ---

Ein wahrer Albtraum ereilte den FC Denzlingen vor 103 Zuschauern. Bereits in der 3. Minute sah Sebastian Weizel die Rote Karte, was die Statik des Spiels komplett zerstörte. Der 1. CfR Pforzheim nutzte die Überzahl gnadenlos aus. Tim Schwaiger eröffnete in der 5. Minute per Foulelfmeter zum 0:1. Es folgten Treffer von Cemal Durmus in der 11. Minute zum 0:2 und Noah Lulic in der 16. Minute zum 0:3. Noch vor der Pause erhöhte Denis Gudzevic in der 42. Minute per Foulelfmeter auf 0:4. Den Schlusspunkt setzte Walter Vegelin in der 71. Minute mit dem 0:5. ---

Vor 250 Zuschauern feierte der 1. FC Normannia Gmünd einen Kantersieg gegen den Türkischen SV Singen. Die Weichen wurden in der 15. Minute gestellt, als Alexander Aschauer einen Handelfmeter zum 1:0 verwandelte. Nico Molinari erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Nachdem Dominik Almeida bei den Gästen in der 55. Minute die Rote Karte sah, brach Singen ein. Erneut Alexander Aschauer traf in der 60. Minute zum 3:0, gefolgt von Marvin Gnaase, der in der 76. Minute auf 4:0 stellte. Zwar gelang Atakan Koyuncuoglu in der 83. Minute das 4:1, doch Levin Kundruweit stellte in der 86. Minute den 5:1-Endstand her. ---

Ein dramatisches Verfolgerduell sahen die Zuschauer in Mannheim. Der TSV Essingen ging durch Niklas Groiß in der 31. Minute mit 0:1 in Führung. Der VfR Mannheim kämpfte leidenschaftlich und drehte die Partie spät: Marvin Kadner glich in der 69. Minute zum 1:1 aus, und Pasqual Pander erzielte in der 84. Minute das vermeintliche Siegtor zum 2:1. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit schlug Essingen durch Max Neunhoeffer zurück und markierte den 2:2-Endstand. Mannheim verliert dadurch wertvollen Boden auf Aalen und bleibt Zweiter, Essingen verteidigt den dritten Rang. ---