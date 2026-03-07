Aalens Machtdemonstration und Mannheims furiose Aufholjagd

– Foto: Medien-Team VfR Aalen

Der Fußball zeigte am heutigen Tag sein leidenschaftlichstes Gesicht. In der Oberliga Baden-Württemberg sorgte der heutige Fortsetzung des 22. Spieltags für massive Verschiebungen in der Tabelle und emotionale Höhepunkte. Während an der Spitze ein gnadenloser Zweikampf um die Meisterschaft entbrannt ist, kämpfen die Vereine im Tabellenkeller mit dem Mut der Verzweiflung um jeden Grashalm.

---

Was für ein Schlagabtausch im Panoramastadion! Der FC Nöttingen empfing den FSV Hollenbach und lieferte eine Partie ab, die den Begriff „Torreigen“ neu definierte. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der 13. Minute durch Matej Mijic mit 1:0 in Führung. Nöttingen blieb am Drücker und belohnte sich noch vor der Pause, als Khery Hamka in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Als kurz nach dem Seitenwechsel erneut Matej Mijic in der 51. Minute das 3:0 markierte, schien die Messe im Remchinger Ortsteil bereits gelesen. Doch wer den FSV Hollenbach abgeschrieben hatte, sah sich getäuscht. Mit einer unglaublichen Moral kämpften sich die Gäste zurück in dieses emotionale Spiel. Inas Music verkürzte in der 67. Minute auf 3:1, und als Hannes Scherer in der 75. Minute der Treffer zum 3:2 gelang, zitterten den Nöttingern plötzlich die Knie. In einer hochdramatischen Schlussphase stellte Tasos Leonidis in der 83. Minute mit dem 4:2 vermeintlich die Vorentscheidung her, doch Hollenbach gab nicht auf: Rico Hofmann brachte die Gäste in der 86. Minute mit dem 4:3 erneut heran. Erst in der tiefen Nachspielzeit erlöste Salvatore Catanzano die Nöttinger Fans, als er in der 90.+3 Minute den 5:3-Endstand besiegelte.

---

Vor einer stattlichen Kulisse von 900 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell, das erst in der zweiten Halbzeit seinen entscheidenden Moment fand. Der TSV Essingen bewies beim 1. Göppinger SV einen langen Atem. In der 62. Minute erzielte Erman Kilic das 0:1, was gleichzeitig den Endstand markierte. Die Schlussphase war von hoher Emotionalität geprägt, als der Göppinger Mergim Neziri in der 90. Minute die Rote Karte sah. ---

In Denzlingen herrschte zunächst Hoffnung, die jedoch in tiefe Enttäuschung umschlug. Vor 150 Zuschauern brachte Nikita Ebel den FC Denzlingen in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Doch dann schlug die Stunde von Dominik Emminger. Der Spieler des Türkischen SV Singen drehte die Partie fast im Alleingang: Zunächst markierte Dominik Emminger in der 44. Minute den Ausgleich zum 1:1, ließ in der 55. Minute das 1:2 folgen und besiegelte in der Nachspielzeit (90.+5) mit dem 1:3 den Sieg. ---

In einer torlosen, aber dennoch spannungsgeladenen Begegnung trennten sich der 1. CfR Pforzheim und Türkspor Neckarsulm vor 391 Zuschauern unentschieden. Den dramatischen Höhepunkt erlebten die Fans in der 63. Minute, als Cemal Durmus die große Chance zur Führung für Pforzheim vergab und mit einem Foulelfmeter scheiterte. ---

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle am Bruchwald! Vor 248 Zuschauern sah der FSV 08 Bietigheim-Bissingen nach Toren von Justin Keklik in der 19. Minute und Fabio Carneiro de Carvalho in der 32. Minute wie der sichere Sieger gegen den Favoriten aus. Doch der VfR Mannheim bewies die Mentalität einer Spitzenmannschaft. Erich Berko leitete in der 38. Minute mit dem 2:1 die Wende ein, bevor Alexander Esswein in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) den 2:2-Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gastgebern alle Dämme: Pasqual Pander traf in der 50. Minute zum 2:3, erneut Erich Berko erhöhte in der 60. Minute auf 2:4. Alexandru Paraschiv schraubte das Ergebnis in der 66. Minute auf 2:5, ehe Umut Sentürk in der 70. Minute per Foulelfmeter den 2:6-Endstand herstellte. Mannheim bleibt damit dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. ---

Ein knapper, aber hochemotionaler Erfolg gelang dem SV Oberachern vor 340 Zuschauern gegen den FC 08 Villingen. In einer Partie, in der um jeden Meter gekämpft wurde, avancierte Marin Stefotic in der 51. Minute zum gefeierten Helden, als er das goldene Tor zum 1:0 erzielte. ---

Im Duell zwischen dem FV Ravensburg und der Reserve des Karlsruher SC gab es keinen Sieger. Die Gastgeber gingen in der 27. Minute durch Simon Schwarz mit 1:0 in Führung und schienen den Heimsieg vor Augen zu haben. Die Antwort der Karlsruher ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Devin Sür erzielte bereits in der 35. Minute den Ausgleich zum 1:1. ---

Eine wahre Machtdemonstration lieferte der Tabellenführer vor der beeindruckenden Kulisse von 1514 Zuschauern ab. Der VfR Aalen ließ beim 1. FC Normannia Gmünd zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Niklas Antlitz eröffnete in der 14. Minute den Torreigen zum 0:1. Nach der Pause erhöhte Sasa Maksimovic in der 50. Minute auf 0:2, gefolgt vom 0:3 durch Jascha Döringer in der 59. Minute. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Benjamin Kindsvater in der 76. Minute mit dem 0:4. Aalen festigt damit mit 51 Punkten die Tabellenführung. ---

