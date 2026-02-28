Aalens Machtdemonstration und Mannheims bitterer Absturz

– Foto: Thomas Nast

Die Oberliga Baden-Württemberg erlebte die heutige Fortsetzung vom 21. Spieltag, der die Hierarchie an der Tabellenspitze erschütterte. Während die Meisterschaftshoffnungen in Mannheim einen herben Dämpfer erhielten, brannte auf der Ostalb ein fußballerisches Feuerwerk ab, das die Liga in Staunen versetzte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Im Duell zweier Teams, die um den Klassenerhalt bangen, steht der 1. Göppinger SV am Ende wie der gefühlte Verlierer da. Direkt nach dem Seitenwechsel sahen die Hausherren in Person von Denis Lübke die Gelb-Rote-Karte. Doch der GSV ließ sich davon nicht beirren und ging in der 52. Minute durch Filip Milisic (Foulelfmeter) in Führung. Im Anschluss probierte der 1. FC Normannia Gmünd viel und wurde schlussendlich in letzter Sekunde belohnt. Per Kopfballtor gelang Stürmer Alexander Aschauer der umjubelte Ausgleich. ---

In einer von Leidenschaft geprägten Partie vor 468 Zuschauern teilten sich der FC 08 Villingen und der 1. CfR Pforzheim die Punkte. Die Gastgeber starteten furios, als Fabio Pfeifhofer bereits in der 10. Minute zum 1:0 traf. Doch Pforzheim bewies Moral und drehte das Spiel noch vor der Pause: Walter Vegelin erzielte in der 38. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Dominik Salz in der 43. Minute die Gäste mit 1:2 in Führung brachte. Die Emotionen kochten hoch, als Nico Tadic in der 61. Minute die Rote Karte sah und Villingen dezimierte. Trotz Unterzahl kämpften sich die Schwarzwälder zurück und Gian-Luca Feißt markierte in der 70. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand. ---

In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin, aber mangelnder Durchschlagskraft im Angriff geprägt war, trennten sich der TSV Essingen und Türkspor Neckarsulm vor 160 Zuschauern torlos. Trotz intensiver Zweikämpfe fielen über die gesamte Spielzeit keine Tore. Essingen festigt damit seinen Platz in der Spitzengruppe mit nun 33 Punkten. ---

Ein Schockzustand überkam die Anhänger des VfR Mannheim. Im Kampf um die Tabellenspitze erlitt der Verein eine schmerzhafte Heimniederlage gegen den FC Nöttingen. Lange hielt das Unentschieden, doch in der 57. Minute brachte Florian Krajinovic die Gäste mit 0:1 in Führung. In der dramatischen Schlussphase brach Mannheim völlig zusammen: Khery Hamka erhöhte in der 90. Minute auf 0:2, und nur zwei Minuten später, in der 90.+2 Minute, besiegelte Tasos Leonidis mit dem 0:3 das Debakel. Mannheim rutscht damit auf den zweiten Platz ab und hat nun drei Punkte Rückstand auf die Spitze. ---

Der FV Ravensburg feierte einen emotionalen Auswärtssieg beim FSV Hollenbach und kletterte dadurch. Dabei begann das Spiel für die Hollenbacher ideal, als Niklas Dörr bereits in der 6. Minute zum 1:0 einnetzte. Die Wende kam in der zweiten Halbzeit durch einen Doppelschlag der Gäste: Daniele Gabriele verwandelte in der 57. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich und erzielte in der 71. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:2. ---

In einem hart umkämpften Spiel behielt die Reserve des Karlsruher SC II gegen den Tabellenletzten FC Denzlingen knapp die Oberhand. Den entscheidenden Moment erlebten die Zuschauer in der 42. Minute, als Bekem Can Bicki einen Foulelfmeter zum 1:0-Endstand verwandelte. Die Partie endete für die Gäste besonders bitter, da Hendrik Gehring in der 90. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. ---

Ein einziger Treffer entschied die Partie an der Kreuzeiche zugunsten des SSV Reutlingen. Gegen den SV Oberachern war es Marcel Sökler, der in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0-Sieg verwandelte. Durch diesen Erfolg verschafft sich Reutlingen etwas Luft im Tabellenkeller. ---

Der neue Tabellenführer heißt VfR Aalen, und er tat dies mit einer Demonstration der Stärke gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Das Spiel war bereits nach einer Viertelstunde vorentschieden: Jascha Döringer eröffnete in der 1. Minute das Schützenfest zum 1:0, Stefan Wächter legte in der 6. Minute das 2:0 nach, und Sasa Maksimovic traf in der 15. Minute zum 3:0. In der zweiten Hälfte schraubten Niklas Antlitz in der 62. Minute, Vico Meien in der 69. Minute und Steffen Kienle in der 82. Minute das Ergebnis auf 6:0. Einziger kleiner Wermutstropfen für Aalen war, dass Benjamin Kindsvater in der 65. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Sven Burkhardt scheiterte. Aalen thront nun mit 48 Punkten an der Spitze. ---



Hier steht ein Duell zwischen Mittelfeld und Abstiegszone an, aber mit offenem Ausgang. Türkischer SV Singen (Aufsteiger) ist Achter mit 26 Punkten (19 Spiele, 31:44 Tore) – offensiv fähig, defensiv anfällig. TSG Backnang steht als 13. bei 22 Punkten (20 Spiele, 30:43 Tore) und braucht Punkte, um nicht tiefer hineinzurutschen. Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Singen auswärts 2:1: Backnang – Singen 1:2. Backnang hat also etwas gutzumachen, Singen will bestätigen, dass man diese engen Spiele ziehen kann. In einer Liga mit vier Absteigern ist genau das oft der Unterschied zwischen ruhigem Frühling und nervösem Endspurt.