Aalens historischer 8:1-Sieg, 2 glatte Rote und 8 Tore in Schnaitheim

[MATCH-14123102] Spieltext Durlangen – Unterkochen

Der FC Durlangen zeigte gegen den Tabellendritten FV 08 Unterkochen einen mutigen Auftritt, konnte aber die eigene Führung durch Adrian Drimus in der 17. Minute nicht in Zählbares ummünzen. Unterkochen drehte die Partie noch vor der Pause durch David Weisensee (35.) und Dominik Eller (41.) und festigte damit seine Position im Spitzenfeld. Für Durlangen bedeutet die Niederlage ein weiteres Abrutschen in die gefährdete Zone, während Unterkochen mit nun 28 Punkten Anschluss an Rang zwei hält. Beide Teams kämpften verbissen, doch die Effizienz der Gäste gab den Ausschlag.

[MATCH-14123103] Spieltext Nattheim – Dorfmerkingen II

Im Topspiel musste die TSG Nattheim eine schmerzhafte Last-Minute-Pleite gegen den unangefochtenen Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen II hinnehmen. Christoph Schindele brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung und traf nach dem Ausgleich durch Fabian Horsch (36.) in der 90.+5 Minute per Foulelfmeter erneut. Für Nattheim ist diese Niederlage ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um Rang zwei, während Dorfmerkingen II mit 38 Punkten seine Dominanz weiter ausbaut. Das Spiel war intensiv, eng und bis zur letzten Sekunde emotional aufgeladen.

[MATCH-14123104] Spieltext TV Neuler – Schwabsberg

Der TV Neuler feierte einen enorm wichtigen Heimsieg im direkten Duell gegen DJK Schwabsberg-Buch und setzte dank Lukas Schmid (27.), Hannes Nagel (30.) und Marius Köppe (90.+8) starke Offensivmarken. Zwar verkürzte Sven Frank in der 42. Minute, doch Schwabsberg fand trotz Tabellenplatz sechs zu selten Zugriff. Neuler schiebt sich durch den 3:1-Erfolg auf 18 Punkte heran und verlässt damit die unmittelbare Abstiegszone. Schwabsberg dagegen verpasst es, im oberen Mittelfeld Boden gutzumachen.

[MATCH-14123105] Spieltext SSV Aalen – SG Heldenfingen/Heuchlingen

Der SSV Aalen überrollte die SG Heldenfingen/Heuchlingen mit einem beeindruckenden 8:1-Sieg und untermauerte seinen Anspruch auf die Spitzenplätze. Sefa Yilmaz traf zunächst für Aalen (12.), ehe ihm in der 17. Minute ein Eigentor unterlief, doch danach folgte ein Offensivwirbel mit Toren von Eliah Maile (23./37.), Gui Guimaraes (45.+1/69.), Denyel Gülbahar (61.) und Mahmoud Omeirat (75./82., letzterer per Foulelfmeter). Für Heldenfingen bedeutet das Debakel einen weiteren schweren Rückschlag im Tabellenkeller, wo die Mannschaft bei 14 Punkten verharrt. Aalen hingegen springt mit nun 26 Zählern in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.

[MATCH-14123106] Spieltext SGM Tannhausen/Stödtlen – Böbingen

Die SGM Tannhausen/Stödtlen landete im Kampf gegen den Abstieg ein Ausrufezeichen und besiegte den TSV Böbingen klar mit 3:0. Dominik Feil erzielte nach der Pause zunächst das 1:0 (48.) und legte in der 74. Minute nach, ehe David Weißenburger in der 90.+16 Minute den Deckel auf die Partie setzte. Böbingen rutscht durch diese Niederlage weiter ins Tabellenmittelfeld ab, während Tannhausen/Stödtlen auf 13 Punkte kommt und wieder Hoffnung schöpft. Das Heimteam zeigte eine der reifsten Leistungen der Saison.

[MATCH-14123107] Spieltext Schnaitheim – SF Lorch

Die TSG Schnaitheim gewann ihr Offensivduell gegen die Sportfreunde Lorch deutlich mit 6:2 und zeigte dabei eine beeindruckende Entschlossenheit. Matthias Kolb traf früh per Handelfmeter (3.), gefolgt von Niklas Eschweiler (15.) und zwei Toren von Matteo Gammaro (18./47.), ehe Paul Waibel (75.) und ein Eigentor von Christian Kloss (77.) die Gäste kurz zurückbrachten; Eschweiler (86.) und Michel Wegele (90.+1) sorgten für klare Verhältnisse. Zwei Rote Karten – Luis May (58., Schnaitheim, Handspiel als letzter Mann) und Kevin Knäple (84., Lorch, Notbremse) – prägten die zweite Hälfte zusätzlich. Schnaitheim festigt mit nun 22 Punkten das Mittelfeld, während Lorch bei sechs Punkten tief im Tabellenkeller steckt.

[MATCH-14123108] Spieltext Hüttlingen – Germania Bargau

Der TSV Hüttlingen erkämpfte sich gegen den favorisierten 1. FC Germania Bargau ein spätes 2:2-Unentschieden. Nach Toren von Marius Nuding (29.) und Lucca Galli (45.) schien Bargau seiner Rolle als Spitzenteam gerecht zu werden, doch Luca Maile (73.) und Christian Schneider in der 90.+2 Minute belohnten den Hüttlinger Aufwand. Bargau verpasst damit einen wichtigen Schritt Richtung Top fünf, während Hüttlingen mit 23 Punkten stabil im oberen Mittelfeld bleibt. Das Remis spiegelt die Kräfteverhältnisse eines intensiven Duells treffend wider.