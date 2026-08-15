Aalener Stadtduell im WFV-Pokal: Das müssen Fans wissen In der 3. Runde des Verbandspokals gastiert Regionalligist VfR Aalen bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. von red/pm · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Die dritte Runde im DB Regio-wfv-Pokal hält für Aalen ein besonderes Duell bereit: Am Dienstag, 18. August, empfängt Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den Regionalliga-Aufsteiger VfR Aalen. Anpfiff des Stadtduells im Stadion im Rohrwang ist um 18.30 Uhr. Beide Mannschaften kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale – und die Kulisse dürfte dem Anlass gerecht werden. Die TSG besitzt das Heimrecht, beide Vereine richten die Partie jedoch gemeinsam aus. Erwartet werden rund 1.500 bis 2.500 Zuschauer. Das Stadion öffnet bereits um 17 Uhr. Aufgrund des erwarteten Andrangs empfehlen die Vereine eine frühzeitige Anreise.

Kein Vorverkauf – fünf Tageskassen Einen Kartenvorverkauf gibt es nicht. Eintrittskarten sind ausschließlich am Spieltag an fünf Tageskassen erhältlich. Drei davon befinden sich an der Nordtribüne, zwei an der Osttribüne. Ein Sitzplatz auf der Nordtribüne kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Für den Stehplatz auf der Osttribüne werden zehn beziehungsweise acht Euro ermäßigt fällig. Anspruch auf Ermäßigung haben Rentner, Studenten und Schüler. Kinder bis einschließlich sechs Jahre erhalten freien Eintritt. Dauerkarten beider Vereine besitzen für das Pokalspiel keine Gültigkeit.