Aalener Stadtduell im WFV-Pokal: Das müssen Fans wissen

Die dritte Runde im DB Regio-wfv-Pokal hält für Aalen ein besonderes Duell bereit: Am Dienstag, 18. August, empfängt Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den Regionalliga-Aufsteiger VfR Aalen. Anpfiff des Stadtduells im Stadion im Rohrwang ist um 18.30 Uhr. Beide Mannschaften kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale – und die Kulisse dürfte dem Anlass gerecht werden.
Die TSG besitzt das Heimrecht, beide Vereine richten die Partie jedoch gemeinsam aus. Erwartet werden rund 1.500 bis 2.500 Zuschauer. Das Stadion öffnet bereits um 17 Uhr. Aufgrund des erwarteten Andrangs empfehlen die Vereine eine frühzeitige Anreise.
Einen Kartenvorverkauf gibt es nicht. Eintrittskarten sind ausschließlich am Spieltag an fünf Tageskassen erhältlich. Drei davon befinden sich an der Nordtribüne, zwei an der Osttribüne.
Ein Sitzplatz auf der Nordtribüne kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Für den Stehplatz auf der Osttribüne werden zehn beziehungsweise acht Euro ermäßigt fällig. Anspruch auf Ermäßigung haben Rentner, Studenten und Schüler. Kinder bis einschließlich sechs Jahre erhalten freien Eintritt. Dauerkarten beider Vereine besitzen für das Pokalspiel keine Gültigkeit.
Auf der Nordtribüne herrscht freie Platzwahl. Sie dient als neutraler Bereich für Anhänger beider Mannschaften und Familien. Die Osttribüne ist als Fanbereich des VfR Aalen vorgesehen. Die Südtribüne geht nicht in den freien Verkauf, Westtribüne und VIP-Bereich bleiben geschlossen.
Auch beim Catering gibt es eine Aufteilung: Der Nordkiosk wird von der TSG betrieben, der Ostkiosk vom VfR. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Parkplatz auf dem Greut zur Verfügung. Das Rohrwang-Parkhaus kann dagegen nicht genutzt werden.
Besucher sollten außerdem die Gepäckbestimmungen beachten. Rucksäcke, Schirme, Helme sowie größere oder sperrige Gegenstände dürfen nicht mit ins Stadion genommen werden. Erlaubt sind lediglich kleine Taschen bis maximal DIN-A4-Größe. Eine Gepäckaufbewahrung vor Ort wird nicht angeboten.
Sportlich verspricht der Abend zusätzliche Brisanz: Der Regionalliga-Aufsteiger VfR trifft auf den Verbandsligisten aus Hofherrnweiler-Unterrombach. Für beide geht es neben dem Prestige im Aalener Stadtduell vor allem um eines – den Einzug ins Achtelfinale des WFV-Pokals.