Aalener Mittelfeldtalent wechselt zum Verbandsligisten

– Foto: Eibner / Verein

Die Sportfreunde Dorfmerkingen verstärken ihren Kader für die Verbandsliga Württemberg mit Lirion Buduri-Gashi. Der junge Mittelfeldspieler wechselt aus der A-Jugend des VfR Aalen zum Team von Trainer Stefan Schill. Nach mehreren Einsätzen in der A-Junioren-Oberliga soll er den nächsten Schritt im Aktivenbereich machen und die Konkurrenz im Mittelfeld künftig erhöhen.

Buduri-Gashi kommt mit einer erfassten Bilanz von 29 Spielen, einem Tor und einer Berufung in die Elf der Woche nach Dorfmerkingen. Für den VfR Aalen war er zuletzt regelmäßig in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg im Einsatz. Im Frühjahr 2026 absolvierte er acht Spiele, in der Herbstrunde 2025 standen elf Partien und ein Treffer zu Buche. Bereits zuvor war er in weiteren A-Junioren-Phasen sowie in der U17-Verbandsstaffel für den VfR geführt. Für die Sportfreunde ist der Wechsel damit auch eine Investition in Entwicklungspotenzial und zusätzliche Breite im Mittelfeld.

Neben Buduri-Gashi haben die Sportfreunde weitere Zugänge gemeldet. Steffen Kienle kommt ebenfalls vom VfR Aalen, Baris Acikgöz von der SG Heldenfingen/Heuchlingen und Alverik Montag vom TSV Nördlingen. Auf der Abgangsseite stehen Maximilian Blum zum SV Waldhausen, Manuel Michel zum SV/DJK Nordhausen-Zipplingen und Fabian Adler mit unbekanntem Ziel. Angaben zu Positionen oder Rollen liegen nicht bei allen Spielern vor, deshalb bleibt die Einordnung auf die personelle Veränderung im Kader beschränkt.