Aalen will den Meistersommer mit einem Heimsieg beschließen

Mit 80 Punkten und 83:23 Toren hat Aalen die Liga in dieser Saison klar geprägt. Der Vorsprung auf den VfR Mannheim ist deutlich, die Meisterschaft seit Wochen entschieden. Das verändert vor dem letzten Spiel den Rahmen, aber nicht den Anspruch. Gerade vor eigenem Publikum wird der VfR bemüht sein, die Oberliga mit einem Auftritt zu verlassen, der zum Verlauf dieser Saison passt. Die Feierlichkeiten rund um das letzte Heimspiel machen das Spiel atmosphärisch besonders, sportlich bleibt es dennoch ein ernstzunehmender Prüfstein.

Am vergangenen Spieltag kassierte Aalen beim 2:3 in Oberachern eine Niederlage, die am Tabellenbild nichts mehr änderte, aber sportlich nicht in den idealen Schlussakkord passte. Nach dem frühen Rückstand und dem Ausgleich durch Benjamin Kindsvater geriet der VfR zu Beginn der zweiten Halbzeit erneut ins Hintertreffen und lag kurz darauf 1:3 zurück. Der Anschlusstreffer von Oleksii Ohurtsov brachte die Mannschaft zwar noch einmal heran, zur Wende reichte es aber nicht mehr. Zudem sah Paul König in der Schlussphase nach einer Notbremse die Rote Karte. Vor dem Saisonfinale bietet sich damit die Chance auf eine direkte Reaktion.

Backnang mit gelöstem Druck

Die TSG Backnang reist mit dem beruhigenden Gefühl des gesicherten Klassenverbleibs an. Durch das 1:0 gegen den 1. Göppinger SV hat die Mannschaft den Ligaverbleib auch rechnerisch abgesichert. Der entscheidende Treffer von Fabijan Domic fiel kurz nach der Pause, später überstand Backnang sogar eine Rote Karte gegen Arda Gürsel und einen verschossenen Göppinger Handelfmeter. Das spricht für einen Gegner, der mit gestärktem Selbstvertrauen und ohne existenziellen Druck in Aalen antreten kann.

Ein Abschluss mit unterschiedlicher Bedeutung

Für beide Mannschaften geht es tabellarisch nicht mehr um Grundsätzliches, aber sehr wohl um den Charakter des Saisonendes. Aalen möchte nach der Niederlage in Oberachern den Meistersommer mit einem Heimsieg abrunden und sich mit einem überzeugenden Auftritt aus der Oberliga verabschieden. Backnang wiederum kann nach dem gesicherten Klassenerhalt befreit aufspielen und seine Saison mit einem Achtungserfolg veredeln. Gerade weil die großen Entscheidungen gefallen sind, dürfte dieses Spiel stark davon leben, wer im letzten Pflichtauftritt noch einmal die größere Konsequenz und Klarheit entwickelt.