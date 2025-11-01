Aalen weiter ungeschlagen – Torfestival in Ravensburg

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Oberliga Baden-Württemberg ging es heute am 15. Spieltag hoch her: Tabellenführer VfR Aalen bleibt unbesiegt, während Ravensburg und Nöttingen ein spektakuläres Torfestival boten. Auch in Essingen und Villingen fielen späte Treffer – Spannung pur.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen nach der Trainertrennung feierte beim FC Denzlingen einen klaren 3:0-Auswärtssieg. Schon früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Mustafa Uslu traf in der 4. Minute zur Führung, Emre Yalcin erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Nach dem Platzverweis für Yalcin in der 42. Minute spielte Bissingen eine Halbzeit in Unterzahl, doch Max Stumm sorgte in der 73. Minute mit dem 3:0 für die Entscheidung. Denzlingen bleibt damit am Tabellenende, während der FSV wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammelte. ---

Vor 250 Zuschauern erkämpfte sich die TSG Backnang einen 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Sebastian Gleißner brachte die Gastgeber in der 9. Minute in Führung, ehe Flavio Santoro in der 29. Minute auf 2:0 erhöhte. Tim Grupp sorgte in der 77. Minute für den Anschlusstreffer, doch Backnang verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft. Mit diesem Sieg verschafft sich die TSG etwas Luft im Tabellenmittelfeld, während Gmünd weiter im unteren Drittel festhängt. ---

Der VfR Aalen bleibt das Maß der Dinge in der Oberliga. Im Topspiel beim 1. CfR Pforzheim siegte der Spitzenreiter mit 4:2 und bleibt ungeschlagen. Dean Melo brachte Aalen in der 15. Minute in Führung, doch Joao Victor Silveira Schick glich nach zwölf Minuten aus. Kurz vor der Pause traf Niklas Antlitz zum 2:1 (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jascha Döringer in der 55. Minute, ehe Dominik Salz in der 57. Minute verkürzte. In der Nachspielzeit machte Stefan Wächter (90.+3) mit dem 4:2 alles klar. Aalen zeigte erneut seine Abgezocktheit und marschiert weiter an der Spitze. ---

Der VfR Mannheim legte bei Türkspor Neckarsulm einen furiosen Start hin und gewann am Ende klar mit 4:1. Kevin Krüger (1.), Shaban Veselaj (4.) und Sven Mende (9.) sorgten mit einem Blitzstart für eine frühe 3:0-Führung. Pascal Sohm traf in der 11. Minute für Neckarsulm, doch Lennart Thum setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt. Der Aufsteiger fand nach dem katastrophalen Beginn nicht mehr ins Spiel. Mannheim bleibt mit diesem Sieg der härteste Verfolger von Spitzenreiter Aalen. ---

Der FC 08 Villingen feierte einen überzeugenden 3:1-Erfolg gegen den FSV Hollenbach. Christian Derflinger eröffnete bereits in der 2. Minute das Torfestival. Ein Eigentor von Sebastian Schiek (5.) und ein Treffer von Jonas Busam (35.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Hannes Scherer verkürzte in der 71. Minute, doch Villingen brachte den Vorsprung über die Zeit. Damit stabilisieren sich die Gastgeber im Mittelfeld, während Hollenbach weiter im Tabellenkeller steckt. ---

Der Türkische SV Singen sorgte in Essingen für eine faustdicke Überraschung. Nach Rückstand gewann der Aufsteiger mit 2:1. Besnik Koci traf in der 66. Minute zur Essinger Führung, doch Abdoulie M’Boob drehte mit Toren in der 77. und 90.+3 Minute die Partie. Kurz vor dem Abpfiff erhöhte Singen sogar noch auf 3:1 (90.+9). Der Sieg bringt den Neuling wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg, während Essingen wertvolle Zähler im oberen Tabellenbereich liegen lässt. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die 920 Zuschauer in Ravensburg: Der FV unterlag dem FC Nöttingen in einem spektakulären Spiel mit 4:5. Felix Schäch brachte Ravensburg in der 11. Minute in Führung, doch Salvatore Catanzano glich per Foulelfmeter in der 34. Minute aus. Yilmaz Daler stellte kurz darauf (37.) auf 2:1, ehe Nöttingen durch David Zenner (54.), Tasos Leonidis (60.) und erneut Catanzano (68., Foulelfmeter) auf 4:2 davonzog. Marek Bleise (74.) und Yilmaz Daler (90.+1) glichen erneut aus, bevor Marco Manduzio in der 90.+5 Minute per Foulelfmeter den neunten Treffer der Partie erzielte – und Nöttingen einen denkwürdigen Sieg bescherte. ---

Der SV Oberachern drehte gegen den 1. Göppinger SV ein umkämpftes Spiel und siegte mit 2:1. Maximilian Ziesche brachte die Gäste kurz nach der Pause (46.) in Führung, doch Maximilian Weiß glich in der 64. Minute aus. In der 80. Minute traf Nico Huber zum viel umjubelten Siegtreffer. Mit dem Dreier bleibt Oberachern oben dran, während Göppingen weiter auf einem Abstiegsplatz verharrt. ---