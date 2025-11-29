Aalen verliert erstmals – Ravensburg schockt den VfR

Ein Nachmittag, der anders begann, als er endete

Der VfR Aalen ging mit gewaltigem Rückenwind in diese Partie. 18 Spiele ohne Niederlage, die beste Defensive der Liga, eine beeindruckende Heimserie – all das trug zur Erwartungshaltung bei, dass der bisherige Spitzenreiter auch gegen den FV Ravensburg bestehen würde.

Aalen übernimmt früh das Kommando

Die Offensivaktionen wirkten vielversprechend, doch entscheidende Durchschlagskraft fehlte. Ravensburg verteidigte tief, kompakt und laufstark. Zwar war Aalen über weite Strecken feldüberlegen, doch die Gäste ließen kaum klare Abschlüsse zu.

Der Schlag nach der Pause

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Bild zunächst unverändert. Trainer Beniamino Molinari versuchte mit frühzeitigen Wechseln neue Impulse zu setzen: Ab der 58. Minute brachte er Steffen Kienle für Reece Hannam, später folgten Paul König, Stefan Wächter, Loris Groß und Luigi Campagna. Die Intensität stieg, der Druck nahm zu – doch das Tor fiel auf der Gegenseite.

In der 80. Minute nutzte der FV Ravensburg einen Angriff. Felix Schäch traf zum 0:1 ins Aalener Netz setzte. Der Schock war spürbar. Der Tabellenführer rannte in den letzten Minuten wütend an, doch die Ravensburger Defensive um Torhüter Ramon Castellucci blieb standhaft.

Die erste Niederlage der Saison – und ihre Folgen

Mit dem Schlusspfiff stand der VfR Aalen erstmals in dieser Saison mit leeren Händen da. Die Konsequenz ließ nicht lange auf sich warten: Durch das Unentschieden des VfR Mannheim rutschte Aalen auf Rang zwei ab – punktgleich, aber mit einem Spiel weniger.

Die Tabelle zeigt nun weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. Mannheim steht mit 45 Punkten aus 19 Spielen auf Platz eins, Aalen folgt mit 45 Zählern aus 18 Partien und einem Torverhältnis von 40:10 knapp dahinter. Ravensburg hingegen klettert mit diesem Auswärtssieg auf 31 Punkte und mischt wieder im Rennen um die oberen Tabellenplätze mit.

Ein Rückschlag, der neue Energie freisetzen kann

So bitter diese Niederlage auch ist, sie gibt dem VfR Aalen zugleich eine klare Richtung vor: Die Reaktion muss unmittelbar folgen. Das Nachholspiel beim FC Denzlingen am kommenden Samstag bietet die perfekte Gelegenheit dazu. Dort kann der VfR schon mit einem Punktgewinn an Mannheim vorbeiziehen und seine Ausgangsposition im Titelrennen stärken.