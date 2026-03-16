Aalen sticht spät zu, Dorfmerkingen kassiert Last-Minute-Nackenschlag

Am Sonntag, dem 15. März 2026, feierten die Sportfreunde Lorch im Goldwasen einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Partie begann furios: In der 8. Minute traf Stefan Weida nach einer Vorlage von Niklas Hinderer zum 1:0. Nur wenige Minuten später, in der 16. Minute, erzielte Tom Heinrich das 600. Bezirksligator der Sportfreunde und erhöhte auf 2:0. Paul Waibel machte es in der 23. Minute perfekt und schoss das 3:0. Trotz eines verschossenen Elfmeters von Hinderer in der 40. Minute gab Hofherrnweiler nicht auf und erzielte durch Timo Frank in der 89. Minute den Ehrentreffer. Lorch sicherte sich damit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem 1. FC Germania Bargau und dem FC Durlangen setzten sich die Gastgeber mit 2:1 durch. Benjamin Klement eröffnete das Spiel bereits in der 3. Minute mit einem präzisen Schuss ins Netz. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Jens Funk auf 2:0. Durlangen gab sich jedoch nicht auf und verkürzte durch Manuel Seitz in der 52. Minute.

In der Strümpfelbach-Arena fand am 15. März 2026 ein spannendes Bezirksliga-Duell zwischen der SG Bettringen und der TSG Nattheim statt. Tim Koffler brachte die Heimelf in der 40. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. In der Schlussphase erhöhte Sascha Fröschle auf 2:0 für Bettringen. Kurz vor dem Abpfiff verkürzte Franz Fischer per Kopfball auf 2:1 für Nattheim.

Im Stadion von Hüttlingen fand am 15. März 2026 ein spannendes Bezirksliga-Duell zwischen dem TSV Hüttlingen und dem TV Neuler statt. Vor 350 Zuschauern brachte Hannes Nagel die Gäste in der 46. Minute in Führung, als er allein vor dem Tor auftauchte und eiskalt einnetzte. Nur neun Minuten später erhöhte Nagel auf 2:0, ebenfalls nach einem präzisen Angriff. In der Schlussphase vergab Marius Köppe einen Elfmeter für Neuler, was den Hüttlingern Hoffnung gab, doch der Sieg der Gäste war unbestritten.

Im spannenden Duell zwischen der TSG Schnaitheim und dem SSV Aalen, das am 15. März 2026 stattfand, setzte sich der Gast aus Aalen mit 3:2 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Eliah Maile die Aalener in der 44. Minute per Freistoß in Führung, der unhaltbar für den Schnaitheimer Keeper war. Denyel Gülbahar erhöhte in der 51. Minute auf 2:0, nachdem sein Schuss nach einem starken Torwartreflex ins Netz ging. Matthias Kolb sorgte mit zwei Treffern (74., 85.) für den Ausgleich, doch Sefa Yilmaz köpfte in der 89. Minute das entscheidende 3:2 für Aalen. Ein spannendes Spiel, das die Zuschauer bis zum Schluss fesselte.

In einem spannenden Duell der Bezirksliga Ostwürttemberg trennten sich DJK Schwabsberg-Buch und die Sportfreunde Dorfmerkingen 2:2. Christoph Schindele brachte die Gäste in der 56. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Dominik Fischer in Führung. Nur drei Minuten später glich Michael Fürst für die Heimelf aus, nachdem Marius Kurz ihn perfekt bedient hatte. Simon Michel sorgte in der 75. Minute für das 1:2, indem er nach einem Zuspiel von Schindele erfolgreich abschloss. In der Schlussphase gelang Johannes Eckl in der 86. Minute der Ausgleich, nachdem Johannes Fuchs ihn bedient hatte. Ein spannendes Spiel mit vielen Wendungen!

Im spannenden Duell zwischen der SG Heldenfingen/Heuchlingen und dem FV 08 Unterkochen fiel das einzige Tor in der 78. Minute. Dominik Eller nutzte eine präzise Vorlage von Jonas Ilg und brachte die Gäste mit einem gekonnten Schuss in Führung. Trotz intensiver Bemühungen der Heimelf blieb es beim 0:1.