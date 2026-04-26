Aalen marschiert, Mannheim folgt, Hollenbach stolpert Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 29. Spieltags von Timo Babic · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Y. Le Madon

Am 29. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg haben VfR Aalen und VfR Mannheim ihre Ambitionen mit Auswärtssiegen untermauert. Dahinter verschaffte sich der Karlsruher SC II im direkten Duell mit dem FSV Hollenbach Luft. Vor allem an der Spitze wurden die Kräfteverhältnisse noch klarer: Aalen setzte sich weiter ab, Mannheim verteidigte Rang zwei, und im Tabellenkeller wuchs für mehrere Mannschaften der Druck.

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In einer Begegnung voller Leidenschaft setzte sich der FC Nöttingen beim SV Oberachern durch und festigte damit seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Die Torfolge eröffnete Tasos Leonidis, der in der 23. Minute zum 0:1 für die Gäste traf. Oberachern zeigte sich unbeeindruckt und glich in der 30. Minute durch Nico Huber zum 1:1 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Henri Scherer in der 44. Minute die Partie zugunsten der Gastgeber zum 2:1. In einer hitzigen Phase sah Egemen Sarikaya vom FC Nöttingen in der 45. Minute die Rote Karte. Trotz der Unterzahl gelang den Gästen noch vor dem Seitenwechsel ein psychologisch wichtiger Treffer: Khery Hamka markierte in der achten Minute der Nachspielzeit (45.+8) das 2:2. Im zweiten Durchgang kämpfte Nöttingen aufopferungsvoll und belohnte sich in der 79. Minute durch Matej Mijic, der den 2:3-Endstand besiegelte. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die 415 Zuschauer im Brötzinger Tal, wobei der FSV 08 Bietigheim-Bissingen einen sicher geglaubten Sieg beim 1. CfR Pforzheim in letzter Sekunde verspielte. Die Gäste starteten furios, als Bleart Dautaj bereits in der 5. Minute zum 0:1 traf. Die Antwort der Pforzheimer ließ nicht lange auf sich warten: Denis Gudzevic erzielte in der 10. Minute den Ausgleich zum 1:1. In einer abwechslungsreichen ersten Hälfte brachte Alexander Götz die Gäste in der 31. Minute erneut mit 1:2 in Führung, doch Dominik Salz stellte nur vier Minuten später in der 35. Minute auf 2:2. Nach dem Seitenwechsel schien der Tabellenvorletzte aus Bissingen durch den Treffer von Auron Selimi in der 55. Minute zum 2:3 endgültig auf der Siegerstraße. Doch die Moral der Hausherren blieb ungebrochen: In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) rettete Cemal Durmus dem 1. CfR Pforzheim mit dem Tor zum 3:3 einen Zähler. ---

Für TSG Backnang begann der Nachmittag mit Hoffnung. Fabijan Domic brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung und ließ das Stadion an einen wichtigen Schritt im engen Tabellenmittelfeld glauben. Doch FV Ravensburg blieb ruhig, stabil und drehte die Partie mit kalter Konsequenz. Noch vor der Pause traf Daniele Gabriele in der 43. Minute zum 1:1. In der zweiten Hälfte legte derselbe Spieler per Foulelfmeter in der 70. Minute nach, ehe Nesreddin Kenniche in der 78. Minute alles klar machte. Ravensburg springt damit auf 47 Punkte und Rang fünf, während Backnang bei 33 Zählern bleibt und im unteren Mittelfeld weiter unter Druck steht. ---

Manche Spiele brennen nicht durch Tore, sondern durch Spannung. Das 0:0 zwischen FC 08 Villingen und 1. Göppinger SV war genau so ein Duell. Beide Mannschaften suchten Punkte für die Stabilisierung ihrer Lage, beide wussten um die Bedeutung dieses direkten Vergleichs – und beide fanden am Ende keinen entscheidenden Schlag. Für Villingen bedeutet das Remis den Sprung auf 42 Punkte, womit der Abstand zur gefährlicheren Zone ordentlich bleibt. Göppingen nimmt immerhin einen Zähler mit und steht nun bei 32 Punkten. Es war kein rauschender Nachmittag, aber einer, der in dieser Phase der Saison dennoch Gewicht besitzt. ---

Was für ein Nervenstück in Neckarsulm. 1. FC Normannia Gmünd ging durch Marvin Gnaase in der 35. Minute in Führung, doch Burak Alabas glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 aus. Nach der Pause brachte Alexander Aschauer die Gäste in der 53. Minute erneut nach vorn. Aber Türkspor Neckarsulm stemmte sich gegen die Niederlage und kam durch Burak Alabas in der 82. Minute zum 2:2. Als vieles schon nach einem Remis roch, traf Tim Grupp in der 90. Minute zum 3:2 für Normannia Gmünd. Ein später, schwerer Schlag für Neckarsulm, ein emotionaler Auswärtssieg für Gmünd, das nun bei 35 Punkten steht. ---

Dieses Spiel war früh offen, wild und voller Bewegung. FC Denzlingen erwischte den besseren Start und ging durch Levin Zimmermann in der 5. Minute in Führung. Doch TSV Essingen reagierte mit beeindruckender Wucht: Erman Kilic glich in der 10. Minute aus, Jannik Pfänder drehte das Spiel schon in der 18. Minute. Doch auch Denzlingen wehrte sich und kam durch Martin Butov in der 37. Minute zum 2:2. Die Entscheidung fiel dann kurz nach dem Seitenwechsel, als Gökalp Kilic in der 51. Minute das 3:2 für Essingen erzielte. Für Essingen ist das ein wichtiger Sieg im Rennen um die Spitzenplätze. Denzlingen dagegen bleibt mit 19 Punkten tief im Keller stecken. ---

VfR Mannheim hat seine Rolle als erster Verfolger des Spitzenreiters eindrucksvoll bestätigt. Tim Seifert brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Umut Sentürk in der 16. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Türkischen SV Singen bedeutete. Die Antwort der Mannheimer kam jedoch sofort: Pasqual Pander traf in der 17. Minute zum 2:1 und stellte die Weichen früh wieder auf Auswärtssieg. Nach der Pause sorgten Kevin Krüger in der 66. Minute und ein Eigentor von Süleyman Karacan in der 84. Minute für den klaren Endstand. In der Nachspielzeit sah Gianluca Serpa vom Türkischen SV Singen zudem noch Rot (92.). Mannheim steht damit bei 62 Punkten und bleibt Zweiter. Singen verharrt bei 30 Punkten und bleibt als Tabellen-16. tief im Kampf um den Klassenverbleib. ---

Es war ein enges, umkämpftes Spiel vor 2006 Zuschauern, doch VfR Aalen bewies einmal mehr die Nervenstärke eines Spitzenreiters. Lange stemmte sich der SSV Reutlingen erfolgreich gegen die Gäste, hielt das Spiel offen und ließ keine frühe Entscheidung zu. Doch mit zunehmender Dauer wuchs der Druck des Tabellenführers. In der 74. Minute fiel dann die Entscheidung: Yunus Emre Kahriman erzielte das 1:0 für VfR Aalen und sicherte seiner Mannschaft den nächsten wichtigen Sieg. Aalen baute seine Führung mit nun 73 Punkten weiter aus und marschiert entschlossen Richtung Meisterschaft. Reutlingen bleibt bei 35 Punkten auf Rang elf und verpasste es, sich im gesicherten Mittelfeld weiter abzusetzen. ---