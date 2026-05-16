Aalen feiert den Meistertitel mit einem weiteren Machtnachweis

Aalen setzte den Gegner von Beginn an unter Druck und profitierte schon in der 6. Minute von einem Fehler im Pforzheimer Spielaufbau. Dean Melo nutzte den Ballgewinn zum 1:0 und gab der Partie damit früh eine klare Richtung. Der VfR blieb das aktivere Team und ließ den Gästen kaum Zugriff. Nach weiteren gefährlichen Aktionen erhöhte Niklas Antlitz in der 18. Minute auf 2:0. Auch danach verlor Aalen weder an Tempo noch an Kontrolle.

Die Gastgeber blieben auch nach dem zweiten Tor deutlich überlegen. Pforzheim kam kaum in die Zweikämpfe und hatte große Probleme, das Aalener Umschaltspiel zu kontrollieren. In der 29. Minute fiel bereits das 3:0, erneut traf Niklas Antlitz, nachdem sein erster Versuch noch abgewehrt worden war. Bis zur Pause hätte der Vorsprung sogar noch höher ausfallen können, weil Jason Prodanovic und Jascha Döringer zu weiteren guten Möglichkeiten kamen. Schon nach 45 Minuten war der Qualitätsunterschied deutlich sichtbar.

Aalen bleibt konsequent

Nach der Pause änderte sich am Spielbild zunächst wenig. In der 59. Minute erhöhte Ali Odabas per Foulelfmeter auf 4:0 und belohnte damit die anhaltende Überlegenheit des Meisters. Pforzheim kam wenig später durch Noah Lulic nach einem Ballgewinn noch zum 1:4, doch eine echte Wende zeichnete sich nicht ab. Dafür war Aalen in Struktur, Tempo und Klarheit zu stabil. In der 71. Minute setzte Luigi Campagna mit einem präzisen Schuss aus rund 20 Metern den Schlusspunkt zum 5:1.

Meisterschaft mit Nachdruck

Mit nun 80 Punkten und 81:20 Toren führt der VfR die Tabelle weiterhin souverän an. Gegen Pforzheim zeigte sich noch einmal, weshalb diese Mannschaft den Aufstieg frühzeitig gesichert hat: Sie ist in der Lage, Spiele schnell in die eigene Richtung zu ziehen und Gegner mit konsequentem Druck zu überfordern. Dass dies auch nach dem bereits feststehenden Titelgewinn gelang, spricht für die Stabilität des Teams. Der VfR feierte die Meisterschaft damit nicht in einem verwaltenden Modus, sondern mit einem weiteren klaren Nachweis seiner Überlegenheit.