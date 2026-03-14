Aalen dreht Heimspiel und hat nun fünf Punkte Vorsprung

Früher Rückstand Aalen kam nicht gut in die Partie. Bereits in der 7. Minute nutzte Göppingen einen Angriff über die linke Seite, den Bastian Frölich zum 0:1 abschloss. Die Gäste wirkten in der Anfangsphase präsent und setzten den Tabellenführer zunächst unter Druck. Für den VfR war das ein früher Dämpfer, der das Spiel zunächst in eine unerwartete Richtung lenkte.

Aalen findet zurück

Mit zunehmender Dauer übernahm der VfR mehr Kontrolle und erspielte sich mehrere Möglichkeiten. Benjamin Kindsvater vergab eine gute Chance, auch Dean Melo scheiterte kurz vor der Pause an Torhüter Layer. Der Ausgleich fiel in der 23. Minute: Nach einer Hereingabe von Sasa Maksimovic traf Filip Milisic ins eigene Tor zum 1:1. Spätestens danach war Aalen das aktivere Team und drängte auf die Führung.

Die Entscheidung nach der Pause

Auch die zweite Halbzeit begann mit Aalener Druck. Nach einer ersten guten Möglichkeit für Sasa Maksimovic fiel in der 55. Minute das 2:1: Über die rechte Seite spielte sich der VfR gut durch, Yunus Emre Kahriman legte flach in die Mitte, wo Benjamin Kindsvater vollendete. Göppingen blieb im Spiel und kam selbst zu Chancen, doch Aalen verteidigte die Führung. In der 84. Minute folgte die Entscheidung, als Jason Prodanovic den Ball eroberte und Sasa Maksimovic mit einem Steckpass bediente, der frei vor dem Tor zum 3:1 traf.