Aalen dreht Heimspiel und hat nun fünf Punkte Vorsprung

Der VfR Aalen hat am 23. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg seine Tabellenführung gefestigt. Gegen den 1. Göppinger SV gewann der Spitzenreiter vor 1480 Zuschauern mit 3:1, obwohl die Partie mit einem frühen Rückstand begonnen hatte. Schiedsrichter Koray Aydin aus Ballendorf leitete ein Spiel, in dem Aalen nach schwieriger Anfangsphase die Kontrolle übernahm und nach der Pause entscheidend zuschlug. Weil Verfolger VfR Mannheim gegen Normannia Gmünd nur 1:1 spielte, vergrößerte sich der Vorsprung an der Spitze.
Früher Rückstand
Aalen kam nicht gut in die Partie. Bereits in der 7. Minute nutzte Göppingen einen Angriff über die linke Seite, den Bastian Frölich zum 0:1 abschloss. Die Gäste wirkten in der Anfangsphase präsent und setzten den Tabellenführer zunächst unter Druck. Für den VfR war das ein früher Dämpfer, der das Spiel zunächst in eine unerwartete Richtung lenkte.
Aalen findet zurück
Mit zunehmender Dauer übernahm der VfR mehr Kontrolle und erspielte sich mehrere Möglichkeiten. Benjamin Kindsvater vergab eine gute Chance, auch Dean Melo scheiterte kurz vor der Pause an Torhüter Layer. Der Ausgleich fiel in der 23. Minute: Nach einer Hereingabe von Sasa Maksimovic traf Filip Milisic ins eigene Tor zum 1:1. Spätestens danach war Aalen das aktivere Team und drängte auf die Führung.
Die Entscheidung nach der Pause
Auch die zweite Halbzeit begann mit Aalener Druck. Nach einer ersten guten Möglichkeit für Sasa Maksimovic fiel in der 55. Minute das 2:1: Über die rechte Seite spielte sich der VfR gut durch, Yunus Emre Kahriman legte flach in die Mitte, wo Benjamin Kindsvater vollendete. Göppingen blieb im Spiel und kam selbst zu Chancen, doch Aalen verteidigte die Führung. In der 84. Minute folgte die Entscheidung, als Jason Prodanovic den Ball eroberte und Sasa Maksimovic mit einem Steckpass bediente, der frei vor dem Tor zum 3:1 traf.
Spitze ausgebaut
Mit nun 54 Punkten aus 21 Spielen steht der VfR Aalen weiter klar an der Tabellenspitze. Das Torverhältnis verbesserte sich auf 53:11. Weil Mannheim zeitgleich gegen den 1. FC Normannia Gmünd nicht über ein 1:1 hinauskam, wuchs der Abstand des VfR auf fünf Punkte an. Der Sieg gegen Göppingen war deshalb nicht nur die nächste erfolgreiche Etappe, sondern auch ein Spieltag, an dem sich Aalen im Aufstiegsrennen weiter Luft verschaffte.