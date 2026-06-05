Aachen unter Druck − Eilendorf braucht drei Punkte

Eilendorf will die rote Laterne abgeben – Foto: Michael Schneiders

Am zwölften Rückrundenspieltag der U17-Mittelrheinliga stehen die entscheidenden Spiele an. Spitzenreiter Alemannia Aachen steht in seinem letzten Punktspiel unter Druck und muss dringend gewinnen, um die Meisterschaft weiter in der eigenen Hand zu behalten.

Wegberg-Beeck will Platz sechs verteidigen Nach der bitteren Heimpleite gegen Wiehl am vergangenen Wochenende braucht Wegberg-Beeck eine Reaktion, um nicht abzurutschen. Wegberg-Beeck reist mit einem dünnen Vorsprung von einem Zähler auf die Gladbacher Gastgeber an. Mit einem Erfolg wollen die Beecker nicht nur Wiedergutmachung für die jüngste Leistung betreiben, sondern auch den begehrten sechsten Tabellenplatz im Klassement zementieren. Wegberg-Coach Goran Kovacevic lässt vor dem Anpfiff keinerlei Zweifel an der Zielsetzung aufkommen und schaut trotz der jüngsten vereinsinternen Turbulenzen optimistisch nach vorne: „Wir müssen das Spiel gewinnen. Wir werden alles dafür geben, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir wollen über dem siebten Platz bleiben und haben alles in der eigenen Hand. Wir werden die Jungs so vorbereiten, dass sie an dem Tag alles geben. Ich gehe positiv in das Spiel.“

Rheinsüd in Eilendorf gefrodert

Die Gastgeber aus Aachen stehen mit dem Rücken zur Wand und tragen aktuell die rote Laterne des Klassemants. Da das Tabellenfeld im Keller extrem dicht gedrängt ist, trennt Eilendorf lediglich ein einziger mickriger Zähler vom rettenden Ufer. Für die Heimelf ist die Partie somit ein echtes Endspiel, um den drohenden direkten Abstieg abzuwenden und sich noch in die Relegation zu retten. Rheinsüd-Coach Glenn Adriano schätzt den kommenden Gegner extrem gefährlich ein und stellt seine Mannschaft auf einen hochemotionalen Fight ein: „Es wird für uns ein schwieriges Spiel. Eilendorf will die rote Laterne noch abgeben und braucht den Dreier unbedingt, um noch in die Relegation zu rutschen. Sie werden gegen uns alles reinwerfen. Es ist bekannt, dass es in Eilendorf schwierig zu spielen ist. Wir sind darauf vorbereitet und werden alles geben, um dort drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Morgen, 18:15 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd 18:15 live PUSH

Aachen im mentalen Härtetest gegen Vichttal Im Heimspiel gegen den VfL Vichttal treffen zwei Welten aufeinander, die jedoch beide unter sportlichen Druck stehen. Für die Alemannia zählt nach einer Durststrecke nur ein Befreiungsschlag, während die Gäste aus Vichttal jeden Zähler im engen Kampf um den Klassenerhalt benötigen. Pünktlich zum Saisonendspurt ist der Motor des Spitzenreiters mächtig ins Stocken geraten. Nach zwei bitteren Pleiten in Folge – zuletzt beim knappen 0:1 im Spitzenspiel gegen Bonn – ist der einstmals komfortable Vorsprung an der Spitze bis auf einen mickrigen Zähler zusammengeschmolzen. Mit nur einem einzigen Sieg aus den letzten fünf Partien steckt die Alemannia in einer handfesten Ergebniskrise. Für Aachen ist es das letzte Spiel in dieser Saison und ein Sieg muss eigentlich Pflicht sein. Der VfL reist zwar als Tabellenzwölfter an, ist aber alles andere als ein klassischer Außenseiter. Mit 22 Zählern liegt der VfL nur einen einzigen Punkt hinter dem rettenden neunten Tabellenplatz.

Wiehl fordert Bonn Der FV Wiehl möchte nach dem Erfolg gegen FC Wegberg-Beeck auch gegen den Bonner SC bestehen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Bonn präsentierte sich zuletzt allerdings formstark und konnte sogar Alemannia Aachen schlagen. Im engen Abstiegskampf kann für Wiehl jeder Punkt entscheidend sein. Der Vorsprung der Gastgeber auf die direkten Abstiegsplätze beträgt lediglich einen Zähler. Der Bonner SC ist rechnerisch zwar noch nicht aus dem Meisterschaftsrennen ausgeschieden, die Chancen auf den Titel gehen allerdings eher gegen null. Dennoch möchte die Kohler-Elf die letzten beiden Saisonspiele erfolgreich gestalten.

Morgen, 16:00 Uhr FV Wiehl 2000 FV Wiehl Bonner SC Bonner SC 16:00 PUSH

Fortuna will den nächsten Schritt gehen Fortuna Köln kann sich mit einem Sieg eine hervorragende Ausgangslage für den letzten Spieltag verschaffen. Gewinnen die Kölner ihre beiden verbleibenden Spiele, wäre ihnen die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Zuletzt gab es allerdings den deutlichen Dämpfer im Derby gegen Rheinsüd Köln. Gegen den 1. FC Düren will die Fortuna nun zurück in die Erfolgsspur finden. Für Düren gestaltet sich die Ausgangslage dagegen deutlich angespannter. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze ist der Druck spürbar. Durch zuletzt zwei Siege in Folge spricht das Momentum allerdings für die Gäste.

Marschiert Deutz weiter? Im Kölner Derby zwischen SC West Köln und SV Deutz stehen die Gäste im Fokus. Aus den vergangenen acht Spielen verloren die Deutzer nur eine Partie. Sollten sie diese Form bestätigen, könnten sie sogar noch der Relegation entgehen. Der SC West wiederum möchte den vierten Tabellenplatz verteidigen. Zuletzt gelangen zwei Siege in Folge. Beide Teams präsentieren sich aktuell in guter Verfassung und könnten damit für ein unterhaltsames Derby sorgen.