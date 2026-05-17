Aachen überrollt Havelse im Saisonfinale

Der TSV Havelse hat sich mit einer deutlichen Niederlage aus der 3. Liga verabschiedet. Am letzten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi bei Alemannia Aachen mit 1:6 und musste damit einen bitteren Saisonabschluss hinnehmen. Vor allem Lars Gindorf prägte die Partie am Tivoli mit drei Treffern und krönte sich zugleich zum Torschützenkönig der Liga.
Dabei begann die Begegnung zunächst vielversprechend für die Gäste. Bereits nach fünf Minuten bot sich Arlind Rexhepi die Möglichkeit zur frühen Führung. Stattdessen schlug Aachen mit der ersten klaren Gelegenheit eiskalt zu: Lars Gindorf umkurvte nach sieben Minuten Norman Quindt und traf zum 1:0.
Trotz des Rückstands blieb Havelse zunächst die aktivere Mannschaft. Vor allem Boujellab sorgte mehrfach für Gefahr und traf in der 27. Minute nach Vorarbeit von Leon Sommer nur den Pfosten. Wenig später erhielt der TSV die große Gelegenheit zum Ausgleich. Nach einem Foul an Marko Ilic zeigte Schiedsrichterin Luca Jürgensen auf den Punkt. Johann Berger übernahm die Verantwortung, scheiterte jedoch an Manuel Riemann, der die Ecke ahnte und parierte.
Aachen zog sich anschließend etwas zurück, blieb aber gefährlich. Dennoch hielt Havelse die Partie bis zur Pause offen und ging nur mit einem knappen Rückstand in die Kabine.
Direkt nach Wiederbeginn brachte sich Aachen endgültig auf die Siegerstraße. Nur wenige Sekunden nach dem Anpfiff erhöhte Mika Schroers auf 2:0. Havelse reagierte allerdings schnell: Nach einer Hereingabe von Sommer verkürzte Marko Ilic in der 52. Minute auf 1:2.
Die Hoffnung auf eine Wende hielt jedoch nur kurz. Zwei Minuten später verwandelte erneut Gindorf einen Strafstoß zum 3:1, ehe Schroers praktisch im direkten Gegenzug den vierten Treffer nachlegte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt verlor Havelse den Zugriff auf die Partie.
Mit zunehmender Spielzeit nutzte Aachen die Unsicherheiten der Gäste konsequent aus. Danilo Wiebe traf per Volley sehenswert zum 5:1, bevor Gindorf kurz vor Schluss seinen Dreierpack perfekt machte und damit zugleich die Torjägerkanone sicherte.
Trotz der klaren Niederlage hielt der Nachmittag aus Havelser Sicht noch einige besondere Momente bereit. Für Yannik Jaeschke war die Einwechslung in der Schlussphase der letzte Einsatz im Trikot des TSV. Zudem schrieb Ersatztorhüter Alexander Dlugaiczyk Geschichte: Mit 43 Jahren, zwei Monaten und 29 Tagen wurde er zum ältesten eingesetzten Spieler der Drittliga-Geschichte. Außerdem feierte Hasan Özdemir kurz vor Schluss sein Debüt in der 3. Liga.
Für den TSV Havelse endet damit eine schwierige Saison mit dem Abstieg – und einer schmerzhaften Niederlage beim letzten Auftritt am Tivoli.
Alemannia Aachen – TSV Havelse 6:1
Alemannia Aachen: Manuel Riemann-Lorenzen, Mika Hanraths (70. Fabio Torsiello), Petros Bagkalianis (45. Matti Wagner), Sasa Strujic (83. Niklas Castelle), Nils Winter (58. Lukas Scepanik), Bentley-Baxter Bahn, Danilo Wiebe, Lars Gindorf, Mehdi Loune (45. Faton Ademi), Jonas Oehmichen, Mika Schroers
TSV Havelse: Norman Quindt (91. Alexander Dlugaiczyk), Irichad Behrens, Leon Sommer, Semi Belkahia, Dennis Duah, Julius Düker, Johann Berger, Nassim Boujellab (75. Yannik Jaeschke), Arlind Rexhepi (62. Robin Müller), Marko Ilic (91. Hasan Özdemir), Christopher Schepp (62. Lorenzo Paldino)
Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 25409
Tore: 1:0 Lars Gindorf (7.), 2:0 Mika Schroers (46.), 2:1 Marko Ilic (52.), 3:1 Lars Gindorf (54. Foulelfmeter), 4:1 Mika Schroers (55.), 5:1 Danilo Wiebe (74.), 6:1 Lars Gindorf (90.)
Besondere Vorkommnisse: Tom Berger (TSV Havelse) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Manuel Riemann-Lorenzen (32.).