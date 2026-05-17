Aachen überrollt Havelse im Saisonfinale TSV vergibt beim 1:6 am Tivoli früh die Chance auf den Ausgleich und steigt ab von red · Heute, 15:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: roland Schäfer | #rolisch

Der TSV Havelse hat sich mit einer deutlichen Niederlage aus der 3. Liga verabschiedet. Am letzten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi bei Alemannia Aachen mit 1:6 und musste damit einen bitteren Saisonabschluss hinnehmen. Vor allem Lars Gindorf prägte die Partie am Tivoli mit drei Treffern und krönte sich zugleich zum Torschützenkönig der Liga.

Dabei begann die Begegnung zunächst vielversprechend für die Gäste. Bereits nach fünf Minuten bot sich Arlind Rexhepi die Möglichkeit zur frühen Führung. Stattdessen schlug Aachen mit der ersten klaren Gelegenheit eiskalt zu: Lars Gindorf umkurvte nach sieben Minuten Norman Quindt und traf zum 1:0. Trotz des Rückstands blieb Havelse zunächst die aktivere Mannschaft. Vor allem Boujellab sorgte mehrfach für Gefahr und traf in der 27. Minute nach Vorarbeit von Leon Sommer nur den Pfosten. Wenig später erhielt der TSV die große Gelegenheit zum Ausgleich. Nach einem Foul an Marko Ilic zeigte Schiedsrichterin Luca Jürgensen auf den Punkt. Johann Berger übernahm die Verantwortung, scheiterte jedoch an Manuel Riemann, der die Ecke ahnte und parierte.

Aachen zog sich anschließend etwas zurück, blieb aber gefährlich. Dennoch hielt Havelse die Partie bis zur Pause offen und ging nur mit einem knappen Rückstand in die Kabine. Aachen nutzt jede Unsicherheit gnadenlos aus Direkt nach Wiederbeginn brachte sich Aachen endgültig auf die Siegerstraße. Nur wenige Sekunden nach dem Anpfiff erhöhte Mika Schroers auf 2:0. Havelse reagierte allerdings schnell: Nach einer Hereingabe von Sommer verkürzte Marko Ilic in der 52. Minute auf 1:2.