Aachen schlägt Verl, Wiesbaden patzt in Regensburg, Osnabrück jubelt

3. Liga: Nach dem VfB Stuttgart II haben in der Konferenz am Samstag alle Heimteams gewonnen. Der MSV Duisburg ist Tabellenführer, VfL Osnabrück hat das Topspiel für sich entschieden, während der SC Verl und Wehen Wiesbaden gepatzt haben.

von André Nückel · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser
Jannik Müller (l.) jubelt über sein Tor gegen Essen.
Jannik Müller (l.) jubelt über sein Tor gegen Essen. – Foto: IMAGO / STEINSIEK.CH

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Spieltag 25 in der 3. Liga: Der VfB Stuttgart II behauptete sich im Freitagabendspiel mit 3:1 gegen den SV Waldhof Mannheim. Nach einem Heimsieg ist der MSV Duisburg neuer Tabellenführer, der VfL Osnabrück folgt unmittelbar dahinter. Auch Alemannia Aachen, FC Ingolstadt und Jahn Regensburg feierten am Samstag.

Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

Doppelpack Darvich: Spielfreudige erste Hälfte reicht dem VfB

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
3
1

Die Gastgeber übernahmen früh die Spielkontrolle, brachen dabei auch schon regelmäßig durch die letzte Kette des SV Waldhof. Die erste gute Möglichkeit entfiel auf Jeremy Arevalo, der nach Hereingabe von Leny Mayer aber nur das Außennetz traf (10.). Auch beim kurz darauf folgenden Versuch Nicolas Sessa fehlte nicht viel (12.). Das Übergewicht der Schwaben sollte sich wenig später bezahlt machen. Arevalo kombinierte sich zusammen mit Noah Darvich in den gegnerischen Strafraum. Der U17-Weltmeister fackelte nicht lange und überwand Thijmen Nijhuis mit einem platzerten Flachschuss (18.).

In der ersten Hälfte war Mannheim zu häufig einen Schritt zu langsam.
In der ersten Hälfte war Mannheim zu häufig einen Schritt zu langsam. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Komplett abgemeldet waren die Gäste aber auch nicht. Sanoussy Ba versuchte es mal aus der Distanz, Florian Hellstern packte aber zu (25.), beinahe im Gegenzug ließ Christopher Olivier freistehend vor Nijhuis den zweiten Stuttgarter Treffer liegen (26.). Der ließ aber auch nicht mehr lange auf sich warten. Ein abgefälschter Ball von Yanik Spalt landete bei Arevalo, der aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte (41.). Als dann Darvich nach einer feinen Einzelaktion auch noch den dritten Treffer nachlegte (44.), schien der Sack schon vorzeitig zu.

Ein Aufbäumen war von den Mannheimern auch im zweiten Durchgang nicht zu bemerken. Vielmehr verpasste Darvich sogar noch den Dreierpack, Samuel Abifade rettete jedoch auf der Linie (61.). So brannte über lange Zeit nicht viel an, bis Felix Lohkemper auf Vorarbeit von Oluwaseun Ogbemudia den Ball ins Tor lenkte - immerhin der Anschlusstreffer zum 1:3 (73.). Mannheim witterte noch einmal Morgenluft, wurde aber nicht konkret in den eigenen Offensivbemühungen. So blieb es beim insgesamt verdienten Heimerfolg der Stuttgarter.

VfB Stuttgart II – SV Waldhof Mannheim 3:1
VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Dominik Nothnagel, Maximilian Herwerth (69. Alexander Groiß), Christopher Olivier, Leny Meyer, Yanik Spalt (88. Lauri Penna), Nicolas Sessa, Mirza Catovic, Noah Darvich (90. Antonijo Janjic), Mansour Ouro-Tagba (69. Nuha Jatta), Jeremy Arevalo (88. Julian Lüers) - Trainer: Nico Willig
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis (46. Lucien Hawryluk), Oluwaseun Ogbemudia, Sanoussy Ba, Julian Rieckmann, Maximilian Thalhammer (90. Denis Kryeziu), Arianit Ferati, Diego Michel, Vincent Thill (46. Lovis Bierschenk), Samuel Abifade (63. Djayson Mendes), Felix Lohkemper, Kushtrim Asallari (46. Masca)
Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt)
Tore: 1:0 Noah Darvich (19.), 2:0 Jeremy Arevalo (43.), 3:0 Noah Darvich (44.), 3:1 Felix Lohkemper (72.)

FC Ingolstadt feiert Comeback-Sieg

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
3
2
Abpfiff
Nassim Boujellab (11.) brachte den TSV Havelse früh in Führung und zunächst blieben die Antworten des FC Ingolstadt aus. Das änderte sich dann nach der Pause, als die Hausherren zulegten und durch Dennis Kaygin (49.), Max Besuschkow (58.) und Marcel Costly (85.) das Spiel drehten. Havelse rannte nochmal an, aber der Anschlusstreffer von Emre Aytun kam zu spät (9.5). Ingolstadt bestätigt die gute Form und klettert weiter im Mittelfeld.

FC Ingolstadt 04 – TSV Havelse 3:2
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly (93. Emilio Kehrer), Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher (72. Yannick Deichmann), Jonas Scholz, Georgios Antzoulas, Max Besuschkow (92. Emre Gül), Gustav Christensen, Dennis Kaygin (61. Yann Sturm), Frederik Carlsen, Julian Kügel (61. Frederik Christensen)
TSV Havelse: Tom Opitz, Besfort Kolgeci, Noah Plume, Semi Belkahia, Jannik Oltrogge (83. Lorenzo Paldino), Julius Düker, Robin Müller (83. Christopher Schepp), Nassim Boujellab (66. Arlind Rexhepi), Tom Berger, Manuel Polster (59. Emre Aytun), Marko Ilic
Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt)
Tore: 0:1 Nassim Boujellab (11.), 1:1 Dennis Kaygin (49.), 2:1 Max Besuschkow (58.), 3:1 Marcel Costly (85.), 3:2 Emre Aytun (90.+5)

Osnabrück schlägt Essen klar

Heute, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
3
0
Rot-Weiss Essen verlor das Topspiel trotz guter Gelegenheit mit 0:3 (0:1). Die Truppe von Timo Schultz war nämlich galliger vor der Kiste und kam selbst zu mehr Möglichkeiten, unter anderem durch den Schützen zum 1:0 Ismail Badjie (44.). Das Top-Talent stand nach einer Parade von Felix Wienand goldrichtig. Im zweiten Durchgang schweißten Jannik Müller (70.) und Kai Pröger (92.) trieben das Ergebnis in die Höhe. Einziger Wermutstropfen: Es hat nicht ganz für Platz eins gereicht, weil Aachen trotz Gleichstand mehr Tore erzielt hat.

VfL Osnabrück – Rot-Weiss Essen 3:0
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, Patrick Kammerbauer, Bjarke Jacobsen, Frederik Christensen (91. Tony Rudy Lesueur), Fridolin Wagner (91. Robert Tesche), Lars Kehl (82. Bryan Henning), Ismail Badjie (63. Kai Pröger), Robin Meißner (92. Julian Kania) - Trainer: Timo Schultz
Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Tobias Kraulich, Michael Schultz (73. Torben Müsel), Jannik Hofmann, Ruben Reisig, Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (73. Jaka Cuber Potocnik), Ramien Safi (63. Marvin Obuz), Dickson Abiama (63. Marek Janssen) - Trainer: Uwe Koschinat
Schiedsrichter: Felix Bickel (Vorsfelde)
Tore: 1:0 Ismail Badjie (44.), 2:0 Jannik Müller (70.), 3:0 Kai Pröger (90.+2)

Regensburg stoppt Wiesbaden

Heute, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
2
1
Abpfiff
Das ist eine Überraschung: Wehen Wiesbaden, nicht erst seit dem 6:1 gegen Duisburg in starker Verfassung, patzt ausgerechnet beim SSV Jahn Regensburg. Malte Karbstein (74.) schoss das wichtige zweite Tor des Absteigers, denn die Gäste schlugen durch Moritz Flotho nochmal zu (86.). Er war es auch, der in der Nachspielzeit an der Latte scheiterte. Regensburg distanziert den Tabellenkeller auf sieben Punkte, Wiesbaden verpasst es, zu den Top-Teams aufzuschließen.

SSV Jahn Regensburg – SV Wehen Wiesbaden 2:1
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller (67. Philipp Müller), Leopold Wurm, Benedikt Bauer, Felix Strauss, Nicolas Oliveira (88. Sebastian Stolze), Malte Karbstein, Noel Eichinger (75. Phil Beckhoff), Adrian Fein (88. Leo Mätzler), Eric Hottmann, Christian Kühlwetter (67. John Xaver Posselt) - Trainer: Michael Wimmer
SV Wehen Wiesbaden: Noah Brdar, Sascha Mockenhaupt (46. Fabian Greilinger), Justin Janitzek (46. Donny Bogicevic), Florian Hübner, Niklas May, Jordy Gillekens, Gino Fechner, Tarik Gözüsirin (88. Ibrahim Ati Allah), Ryan Johansson (46. Lukas Schleimer), Moritz Flotho, Fatih Kaya - Trainer: Daniel Scherning
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 6049
Tore: 1:0 Noel Eichinger (28.), 2:0 Malte Karbstein (74.), 2:1 Moritz Flotho (86.)

Duisburger erledigt Hausaufgaben

Heute, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
3
1
Abpfiff
Der MSV Duisburg hat Schlusslicht 1. FC Schweinfurt verdient bezwungen - mehr dazu an dieser Stelle.

MSV Duisburg – 1. FC Schweinfurt 05 3:1
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Alexander Hahn, Niklas Jessen, Can Coskun, Leon Müller, Conor Noß (81. Jesse Tugbenyo), Aljaz Casar (81. Steffen Meuer), Dominik Kother (64. Jan-Simon Symalla), Patrick Sussek (64. Jakob Bookjans), Lex-Tyger Lobinger (71. Florian Krüger)
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic, Nick Doktorczyk (63. Lauris Bausenwein), Leonard Langhans, Lucas Zeller, Kristian Böhnlein (63. Tim Latteier), Johannes Geis, Winners Osawe, Michael Dellinger (46. Sebastian Müller), Joshua Endres, Manuel Wintzheimer (71. Erik Shuranov)
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 18486
Tore: 1:0 Conor Noß (4.), 2:0 Aljaz Casar (20.), 3:0 Can Coskun (36.), 3:1 Winners Osawe (77.)

Aachen-Lauf geht weiter

Heute, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SC Verl
SC VerlSC Verl
3
1
Abpfiff
Alemannia Aachen baut die Serie aus und bleibt zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Gegen den favorisierten SC Verl wirbelten Lars Gindorf und Doppelpacker Mehdi Loune zum verdienten 3:1-Heimerfolg, der den TSV vermutlich aller Abstiegssorgen entledigt. Die Ostwestfalen verpassen derweil die Chance auf Rang eins.

Alemannia Aachen – SC Verl 3:1
Alemannia Aachen: Fotios Pseftis (83. Manuel Riemann), Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe, Marius Wegmann, Petros Bagkalianis, Gianluca Gaudino, Faton Ademi (72. Danilo Wiebe), Matti Wagner (71. Jonas Oehmichen), Lars Gindorf (90. Omar Sillah), Mehdi Loune, Mika Schroers (90. Valmir Sulejmani) - Trainer: Mersad Selimbegovic - Co-Trainer: Ilyas Trenz - Co-Trainer: Lars Christopher Manz
SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Paul Lehmann, Berkan Taz (76. Yari Otto), Timur Gayret (85. Michel Stöcker), Julian Stark, Dennis Waidner, Marco Wörner, Alessio Besio - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Altenberg)
Tore: 1:0 Lars Gindorf (13.), 2:0 Mehdi Loune (20.), 2:1 Alessio Besio (40.), 3:1 Mehdi Loune (67.)
Rot: Fynn Otto (74./SC Verl/Notbremse)

Liveticker: SSV Ulm - 1. FC Saarbrücken

Heute, 16:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
0
0

Am Sonntag im Einsatz: Rostock in München, Aue empfängt Cottbus und Köln muss nach Sinsheim

Morgen, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

Morgen, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
16:30live

Morgen, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

Der nächste Spieltag der 3. Liga

26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken

