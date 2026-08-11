Aachen, MSV, Saarbrücken & Regensburg dominieren Elf der Woche

In der Abwehr steht Ben Schlicke vom MSV Duisburg. Beim 3:0 gegen Aufsteiger SV Meppen blieb der MSV als einzige Mannschaft des 1. Spieltags ohne Gegentor. Schlicke spielte durch und steuerte zudem selbst einen Treffer bei: In der 65. Minute erhöhte er auf 2:0.

m Tor wurde Johann Hipper vom FC Würzburger Kickers gewählt. Der Aufsteiger erkämpfte sich zum Auftakt ein 2:2 beim FC Ingolstadt 04. Hipper absolvierte die komplette Begegnung. Zweimal gerieten die Kickers in Rückstand, zweimal kamen sie zurück. Liam Omore sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für den 2:2-Endstand.

Im Mittelfeld ist Faton Ademi der erste von gleich drei Spielern von Alemannia Aachen. Gegen den SC Verl lag die Alemannia zur Pause mit 0:1 zurück, ehe Ademi in der 52. Minute zum 1:1 traf. Er blieb bis zur 85. Minute auf dem Platz und erlebte, wie Aachen die Partie anschließend klar in einen 4:1-Erfolg verwandelte.

Gleich zwei Plätze in der Abwehr gehen an den 1. FC Saarbrücken. Mladen Cvjetinovic und Siemen Voet waren beim spektakulären 5:2 gegen Rot-Weiss Essen sogar selbst als Torschützen beteiligt. Saarbrücken lag nach 32 Minuten mit 0:2 zurück. Cvjetinovic verkürzte nur eine Minute später, sodass RWE nur noch mit 2:1 führte. Nach der kompletten Wende traf Voet in der 89. Minute zum 4:2. Beide absolvierten die komplette Partie.

Für die SG Sonnenhof Großaspach wurde Loris Maier gewählt. Der Aufsteiger gewann sein erstes Saisonspiel gegen den SC Fortuna Köln mit 1:0. Maier erzielte in der 34. Minute das einzige Tor der Begegnung und spielte über die gesamte Distanz. Einen besonders auffälligen Start erwischte Adrian Fein mit dem SSV Jahn Regensburg. Beim 5:2 bei Viktoria Köln erzielte Fein zwei der fünf Regensburger Tore. In der 58. Minute stellte er auf 3:1, in der 74. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter zum 5:1.

Der zweite Duisburger in der Auswahl ist Conor Noß. Er kam gegen Meppen in der 59. Minute ins Spiel und setzte in der 84. Minute mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt. Für den MSV war es damit ein Auftakt nach Maß vor 25.406 Zuschauern - dank des starken Jokers.

Hermes trifft doppelt - Aachen stellt auch zwei Angreifer

Auch im Angriff ist der Jahn vertreten: Lucas Hermes benötigte in Köln gerade einmal zehn Minuten für seinen Doppelpack. In der 28. Minute brachte er Regensburg mit 1:0 in Führung, in der 38. Minute legte er das 2:0 nach. Nach 75 Minuten wurde Hermes ausgewechselt. Gemeinsam mit Fein war er damit maßgeblich am 5:2-Erfolg beteiligt.

Zwei weitere Plätze im Angriff gehen nach Aachen. Mika Schroers erzielte gegen Verl in der 60. Minute das 2:1 und brachte die Alemannia damit erstmals in Führung. Schroers stand bis zur 85. Minute auf dem Feld und kämpfte sich nach seinem Fehler zum 0:1 zurück in die Partie. Daniel Starodid absolvierte die komplette Partie und sorgte in der 88. Minute für den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 4:1 machte er den deutlichen Aachener Auftakterfolg endgültig perfekt.

Damit verteilen sich die elf Plätze der ersten Elf der Woche auf sechs Vereine. Aachen stellt mit Ademi, Schroers und Starodid das größte Kontingent. Duisburg ist mit Schlicke und Noß doppelt vertreten, Saarbrücken mit Cvjetinovic und Voet sowie Regensburg mit Fein und Hermes ebenfalls. Hipper und Maier komplettieren eine Auswahl, in der gleich neun der elf Spieler mit ihren Mannschaften zum Saisonstart ungeschlagen blieben.