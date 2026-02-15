Aachen gewinnt in Ulm, Cottbus Tabellenführer, Schweinfurt holt Remis

Gindorf erzielte den ersten Treffer für die Aachener. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Alemannia Aachen bleibt auf fremden Geläuf eine Macht. Gegen Tabellenkonkurrent SSV Ulm feierten die Kaiserstädter einen wichtigen Befreiungsschlag – in der reinen "Auswärtstabelle" ständen die Aachener hingegen aber schon auf Platz zwei.

Energie Cottbus ist wieder zurück an der Tabellenspitze. Dafür reichte ein 1:1 gegen mutig aufspielende Gäste des SV Waldhof Mannheim. In der Schlussphase verpassten die Lausitzer noch den Lucky Punch, durften sich bis dahin aber auch glücklich schätzen, nicht in Rückstand geraten zu sein. Statt sich also auf das restliche Feld etwas Luft zu verschaffen, führt das Team von Pele Wollitz nur hauchzart die Tabelle an.

Die Lausitzer präsentierten sich anfangs schläfrig. Nach einem ungenauen Rückpass hatte Felix Lohkemper viel Wiese vor sich, setzte die Kugel schließlich knapp am Gehäuse vor (2.). In der Folge entwickelte sich eine unterhaltsame Partie. Zunächst verpasste Tolcay Cigerci die Führung mit seinem Schlenzer haarscharf (7.). Wenig später schalteten die Lausitzer nach einem hohen Ballgewinn schnell um. Moritz Hannemann setzte Henry Rorig in Szene, der aus spitzem Winkel den Führungstreffer für die Hausherren erzielte (10.). Danach ging es aber auch wieder in die andere Richtung, Samuel Abifade scheiterte allerdings nach Zusammenspiel mit Lohkemper freistehend vor Marius Funk (14.). In der Folge kamen beide Seiten zu ihren Torchancen. Auf der einen Seite musste sich Funk noch einmal gegen Abifade auszeichnen (26.), doch auch Energie verpasste durch Hannemann (31.) und Rorig (32.) die Gelegenheit auf das 2:0.

Zum Wiederbeginn tat sich zunächst noch nicht besonders viel, die Defensive auf beiden Seiten stand auch noch etwas kompakter als zuvor. Erst nach einer guten Stunde ging es wieder rund - und zwar besonders vor dem Tor von Funk.

Der Energie-Keeper rettet zunächst gegen den Abschluss von Sanoussy Ba (60.), daraufhin flog der Versuch von Janne Sietan nur knapp über die Latte (63.). Der Ausgleichstreffer deutete sich allmählich an und ein Fernschuss von Ba brachte auch den Erfolg. Aus über 30 Metern nahm der Deutsch-Senegalese einfach mal Maß, Funk war in die Ecke unterwegs, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

Auch daraufhin hatte der SV Waldhof mehr vom Spiel, Cottbus konnte sich immer weniger entfalten und musste stattdessen erneut auf Funk im Tor hoffen. Gegen den freistehenden Arianit Ferati lenkte der Schlussmann die Kugel in höchster Not noch um den Pfosten (71.). Den ansonsten in Halbzeit zwei biederen Cottbusern kam in der Nachspielzeit schließlich noch die Ampelkarte von Sieten (90. +1) zugegen. Und der Tabellenführer hatte kurz vor Schluss gar noch die dicke Chance auf den Lucky Punch. Axel Borgmann brachte das Leder vors Tor, der eingewechselte Ted Tattermusch verlängerte auf den langen Pfosten, wo Thijmen Nijhuis die Abhnahme von King Manu mit einem herausragenden Reflex entschärfte (90.+ 3). Kurz vor Schluss sahen die Lausitzer den Ball nach einer Ecke schon hinter der Linie, doch der Treffer wurde vom Unparteiischen nicht gegeben. Cottbus übernimmt somit wieder die Tabellenführung, hat nun aber ein Verfolgerquartett in direkter Schlagdistanz auf den Fersen.

FC Energie Cottbus – SV Waldhof Mannheim 1:1

FC Energie Cottbus: Marius Funk, Henry Rorig, Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Anderson Lucoqui (46. Merveille Biankadi), Axel Borgmann, Dominik Pelivan (82. Can-Yahya Moustfa), Tolcay Cigerci, Lukas Michelbrink (66. Ted Tattermusch), Moritz Hannemann (66. Tolga Cigerci), Erik Engelhardt

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Lukas Klünter, Oluwaseun Ogbemudia, Sanoussy Ba, Janne Sietan, Maximilian Thalhammer, Arianit Ferati (87. Diego Michel), Vincent Thill (46. Masca), Samuel Abifade, Felix Lohkemper (62. Terrence Boyd), Kushtrim Asallari (62. Lovis Bierschenk)

Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 )

Tore: 1:0 Henry Rorig (10.), 1:1 Sanoussy Ba (64.)

Gelb-Rot: Janne Sietan (90./SV Waldhof Mannheim/Grobes Foulspiel)

Aachen zittert gegen biedere Spatzen nur kurz

Es ging eher behäbig im Schwabenland los, beide Teams taten sich in ihrer Offensivproduktion schwer, dafür spielte sich die Partie zumeist zwischen den Strafräumen mit intensiven Zweikämpfen ab. Es brauchte einen Geistesblitz aus dem Nichts, um einem der Teams Aufwind zu bereiten. Und mit Aachens Top-Torjäger Lars Gindorf war ein Akteur prädestiniert für die besonderen Momente. Die Leihgabe von Hannover 96 erhielt den Ball von Gianluca Gaudino und marschierte umzingelt von Spatzen-Verteidigern Richtung Strafraum. Aus knapp 20 Metern nahm der Blondschopf Maß und traf prompt das linke Kreuzeck - Keeper Max Schmitt touchierte die Kugel noch, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Daraufhin wirkte Ulm etwas konsterniert, Aachen hatte mehr vom Spiel und kontrollierte den Gegner ohne mit letzter Konsequenz den Weg nach vorne zu suchen. Im zweiten Durchgang trudelte die Partie weiter vor sich hin, beide Mannschaften isolierten sich weiterhin und Aachen erhöhte ohne ein wesentliches Chancenplus. Gindorf spielt im dicht gestaffelten Strafraum weiter auf Mika Schroers, der fand Mehdi Loune. Der 21-Jährige zögerte nicht lange und visierte das obere Eck mit seinem Versuch erfolgreich an (58.). Echte Gegenfahr blieb von den an diesem Abend biederen Spatzen weiter aus. Mit dem mustergültigen Kopfballtreffer von Faton Ademi nach Gaudino-Freistoß schien der Deckel drauf (75.).

Aachen setzt sich von Ulm im Tableau ab. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Doch unverhofft konnte der SSV noch einmal aus der Standard-Schwäche der Alemannia Profit erzielen. Elias Löder wurde nach einem Eckstoß von Julian Brandt komplett alleingelassen und vollendete per Direktabnahme zum Anschlusstreffer (83.). Genau wie das heimische Publikum schien auch bei den Ulmern Akteuren noch einmal so etwas wie Aufbruchsstimmung aufzukommen, doch anders als in der Vorwoche gegen Rot-Weiss Essen, brachten die Aachener diesmal den Zwei-Tore-Vorsprung über die Zeit. Mit Blick auf die Tabelle kann der TSV nach langer Zeit auch mal wieder aufatmen, distanzierte die rote Zone auf fünf Punkte. Ulm bleibt wiederum weiter unten stecken. SSV Ulm 1846 Fußball – Alemannia Aachen 1:3

SSV Ulm 1846 Fußball: Max Schmitt, Jonathan Meier (89. Ensar Aksakal), Marcel Seegert (69. Lukas Mazagg), Luca Bazzoli, Dennis Chessa (69. Elias Löder), Max Julian Brandt, Dennis Dressel (46. Lucas Röser), Niklas Kölle, Leon Dajaku, Mirnes Pepic, Abu-Bekir Ömer El-Zein (69. Streli Mamba) - Trainer: Pavel Dotchev

Alemannia Aachen: Fotios Pseftis, Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe, Marius Wegmann, Petros Bagkalianis, Gianluca Gaudino (86. Gideon Jung), Faton Ademi, Lars Gindorf (85. Omar Sillah), Mehdi Loune (90. Jonas Oehmichen), Lukas Scepanik (63. Matti Wagner), Mika Schroers (90. Valmir Sulejmani) - Trainer: Mersad Selimbegovic

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött)

Tore: 0:1 Lars Gindorf (22.), 0:2 Mehdi Loune (58.), 0:3 Faton Ademi (75.), 1:3 Elias Löder (83.) ____

Schweinfurt schlägt sich gut beim Remis gegen den Ingolstadt Auch wenn der FCI optische Vorteile in der Anfangsphase verbuchte, wollte sich daraus nur wenig ergeben. Besser machte es das Schlusslicht. Joshua Endres fand mit seiner Hereingabe Manuel Wintzheimer, der Gegenspieler Gustav Christensen stehen ließ und auch Kai Eisele bezwang (25.). Die Schnüdel bemühten sich darauf nicht unbedingt um den zweiten Treffer, ließen aber auch recht wenig gegen formstarke Schanzer zu.

Auch in Durchgang zwei zunächst das gleiche Bild. Der FCI war bemüht, doch ohne die finale Durchschlagskraft. Erst in der 68. Spielminute brach der Bann. Ein Abschlag von Maximilian Weisbäcker ging wieder in die entgegengesetzte Richtung. Daraufhin setzte Frederik Carlsen Yann Sturm in Szene, der sicher ins Eck traf (68.). Wenig später verpasste der frisch eingewechselte Kristian Böhnlein die erneute Führung der Schweinfurter (74.), im Gegenzug musste Weisbäcker gegen Costly eingreifen (78.). Der Schlussmann war wenig später auch beim Distanzversuch von Max Plath zur Stelle (84.). Für den erhofften Treffer reichte es für den FCI dann auch nicht mehr. Für die Schweinfurter ein achtungsvoller Punkt, der das Tabellenbild aber auch nicht wesentlich verändert. 1. FC Schweinfurt 05 – FC Ingolstadt 04 1:0

1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic, Nick Doktorczyk, Leonard Langhans, Pius Krätschmer, Devin Angleberger, Tim Latteier, Johannes Geis, Winners Osawe, Joshua Endres, Manuel Wintzheimer (46. Dustin Forkel)

FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Georgios Antzoulas, Lukas Fröde, Max Plath, Gustav Christensen, Frederik Carlsen, Julian Kügel, Emilio Kehrer (46. Yann Sturm)

Schiedsrichter: Lennart Kernchen

Tore: 1:0 Manuel Wintzheimer (24.)

