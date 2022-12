Nach dem Unentschieden im Hinspiel geht es um die Lokalkrone für Alemannia Aachen und den 1. FC Düren. – Foto: Meiki Graff

Aachen gegen Düren - Lokalderby in der Regionalliga Regionalliga West: Die letzte Woche lief gut für die Mittelrheinteams - beim vorletzten Spieltag vor der Winterpause wollen sich Fortuna Köln und der 1. FC Köln nach oben kämpfen. Der 1. FC Düren und Alemannia Aachen spielen das Lokalduell.

In der Regionalliga West steht bereits das zweite Hinrundenspiel an. Auf die Mittelrheinteams warten interessante Aufgaben: Der 1. FC Köln II muss zum Duell der Zweitvertretungen, Fortuna Köln trifft auf einen neuen Cheftrainer. Beide Kölner Teams müssen schon am Freitag ran. Dazu treffen sich der 1. FC Düren und Alemannia Aachen am Samstag zum Lokalderby.

Der FC Schalke II und die U21 des 1. FC Köln treffen sich am Freitag zu einer etwas speziellen Anstoßzeit: Schon um 12 Uhr ist Anpfiff auf Schalke. Die Schalker spielen eine sehr stabile Saison, stehen mit 27 Punkten auf dem siebten Platz. Allerdings: In der vergangenen Woche gab es ein torloses Remis gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Straelen. Genau andersrum ist es beim 1. FC. Köln ist etwas in die unteren Tabellenregionen gerutscht, hat im ersten Rückrundenspiel gegen Topteam SV Rödinghausen einen Punkt geholt.

Trainereffekt bei RW Ahlen?

Der Gegner von Fortuna Köln hat eine aufregende Woche hinter sich. Nach den schlechten Ergebnissen der letzten Wochen, trennte sich Rot-Weiß Ahlen von Coach Andreas Zimmermann. Als Nachfolger präsentierte der Tabellen-15. Andreas Golombek. Ahlen hofft auf den Trainereffekt, die Fortuna ihrerseits auf die Wende nach zuletzt vier sieglosen Spielen. Im Hinspiel gab es ein 1:1 - ein Ergebnis, das Ahlen wohl besser gefallen würde, als der Fortuna. Mit Siegen ins Derby