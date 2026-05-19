Aachen bleibt an Südwest dran – Bröltal kassiert späten Nackenschlag

Am 20. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga kassierte der TuS Bröltal eine bittere Niederlage. In der Nachspielzeit verlor der TuS die Partie in Straß und muss sich damit immer mehr mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen. Im Kampf um die Meisterschaft gelang Aachen der notwendige Sieg, um die Außenseiterchancen auf den Titel beizubehalten.
In der Frauen-Mittelrheinliga hat der SV Rot-Weiß Merl eine Überraschung gegen den Tabellenzweiten Alemannia Aachen nur hauchdünn verpasst. Trotz einer taktisch disziplinierten und kämpferisch starken Leistung mussten sich die Merlerinnen am Ende unglücklich geschlagen geben. Aachen festigt damit den zweiten Platz und bleibt im Meisterrennen an der DJK Südwest dran. Merl-Trainer Jan Schüll zog nach dem Schlusspfiff trotz der leeren Hände ein absolut positives Fazit, was den Auftritt seiner Elf betrifft: „Insgesamt wie erwartet ein schweres Spiel, aber ein Spiel, in dem wir definitiv mithalten konnten. Über weite Strecken war das Spiel ausgeglichen, teilweise mit einem stärkeren Anteil bei Aachen und teilweise bei uns. Am Ende ist es ein unglücklich abgefälschter Ball und ein ärgerlicher Elfmeter, die das Spiel für Aachen entscheiden.“ Während die Aachenerinnen das nötige Matchglück auf ihrer Seite hatten, belohnte sich Merl für den hohen Aufwand in der Defensive nicht mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit im Angriffsdrittel. Dennoch richtet Schüll den Blick sofort wieder nach vorne: „Ansonsten standen wir stabil, haben nicht viel zugelassen, aber auf der anderen Seite die Chancen nicht genutzt, die wir hatten. Kopf hoch, die wichtigen Spiele kommen jetzt!“
Es war das Duell der Verfolger in der Frauen-Mittelrheinliga: Die viertplatzierten Gastgeberinnen aus Waldenrath empfingen den Tabellendritten aus Bödingen. Am Ende feierten die Gäste einen Auswärtssieg. Viktoria-Coach Maik Honold war die Enttäuschung nach dem Abpfiff deutlich anzumerken: „Wir sind genau so ins Spiel gestartet, wie ich mir das vorgestellt habe. Eine gute halbe Stunde lang war das wirklich souverän von uns. Und dann passiert genau das, was einfach nicht passieren darf: Mitten aus dieser Kontrolle heraus machen wir einen individuellen Fehler in der Abwehr und kassieren das 0:1. Das hat uns komplett aus dem Rhythmus gebracht und verunsichert.“ Nach dem Seitenwechsel erhöhte Waldenrath das Risiko und drängte Allner-Bödingen tief in die eigene Hälfte. Die Belohnung folgte prompt: Per Strafstoß glichen die Gastgeberinnen verdient aus. Was folgte, war die spielentscheidende Sequenz der gesamten Partie. Nach einem Fehler im Bödinger Spielaufbau brachte Waldenrath das Kunststück fertig, den Ball aus fünf Metern nicht im verwaisten Tor unterzubringen. Die Strafe folgte auf dem Fuße: Im direkten Gegenzug traf Allner-Bödingen per 25-Meter-Distanzschuss zum 1:2-Endstand. „Nach einem Fehler vom Gegner müssen wir das 2:1 machen, fünf Meter vor dem leeren Tor. Das ist kein ‚Kann‘, das ist ein ‚Muss‘“, ärgerte sich Honold maßlos. „Stattdessen bekommen wir im direkten Gegenzug das 1:2. Ein Distanzschuss aus 25 Metern, keine große Gefahr – und der geht dann rein. Unterm Strich macht Allner aus einer Torchance zwei Tore und wir lassen die Dinger liegen. Sehr ärgerlich, weil wir es wieder nicht geschafft haben, eines der drei Top-Teams zu schlagen.“ Dem Trainer von Allner-Bödingen, Jesse Muambay, stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Mit einem dezimierten Kader angereist, holten seine Mädels das Maximum aus den Gegebenheiten heraus: „Wir sind mit einem sehr dünnen Kader angereist. Wir wollten den dritten Platz verteidigen und waren in der ersten Viertelstunde taktisch sehr diszipliniert. Wir haben dann auch ein paar 100-prozentige Chancen gehabt und gehen in der 35. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit hatte Waldenrath dann etwas die Überhand, und durch einen Elfmeter fällt der Ausgleich. Wir kamen dann durch einen Distanzschuss zum Siegtreffer. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und es war ein verdienter Auswärtssieg.“ Festigt mit nun 38 Punkten den dritten Tabellenplatz und vergrößert den Vorsprung auf Waldenrath auf komfortable neun Zähler. Platz drei ist dem Team damit kaum noch zu nehmen.
Im Überlebenskampf der Frauen-Mittelrheinliga musste der SV Bergfried Leverkusen einen heftigen Rückschlag hinnehmen. Beim direkten Konkurrenten TuS Jüngersdorf unterlagen die Leverkusenerinnen deutlich mit 0:4. Während Jüngersdorf durch diesen Befreiungsschlag wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt einfährt, rückt der Abstieg für Bergfried immer näher. Dennoch präsentierte sich Trainer Sebastian Finster nach Abpfiff kämpferisch und voller Stolz auf seine Mannschaft. Finster fasste das Geschehen gewohnt ehrlich zusammen: „Wir hatten die ersten Minuten Probleme, ins Spiel zu kommen, erst als Jüngersdorf bereits zwei hochkarätige Chancen hatte, sind wir wach geworden. Unmittelbar vor dem 1:0 hatten wir die Riesenchance, in Führung zu gehen, haben diese aber leider nicht genutzt. Fazit zum Spiel: Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben, um in der aktuell schwierigen Situation das Beste rauszuholen.“ Trotz des deutlichen Ergebnisses blickt Finster erhobenen Hauptes auf die verbleibenden drei Aufgaben. Für ihn steht fest, dass der Charakter dieses Teams weit über nackte Zahlen im Klassement hinausreicht: „Jetzt schauen wir auf die letzten drei Spiele und werden versuchen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen. Aber wir können jetzt schon sagen – egal, was am Ende final auf der Tabelle steht: Unsere Mannschaft hat die ganze Saison bewiesen, dass sie alles für den bestmöglichen Erfolg getan hat, und dafür gebührt ihr jeglicher Respekt. Es ist eine Saison, in der wir am Anfang belächelt worden sind und jetzt von allen Seiten nur Lob und Anerkennung erhalten. Auch das kann trotz eines eventuellen Abstiegs als Erfolg gewertet werden.“
Die abstiegsbedrohten Fußballerinnen des TuS Homburg-Bröltal mussten im vorentscheidenden Kellerduell beim Aufsteiger aus Straß eine unglückliche 0:1-Niederlage einstecken. Bröltal-Coach Mats Bollmann ärgerte sich vor allem über die destruktive Spielweise des Gegners: „Die Mädels sind sehr traurig und niedergeschlagen. Straß hat immer wieder das Tempo verschleppt und fast ausschließlich mit langen Bällen agiert. Sie haben von Beginn an versucht, unseren Spielrhythmus komplett zu brechen.“ Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild. Bröltal verbuchte zwar die etwas besseren Gelegenheiten, agierte vor dem Tor aber unglücklich. Als sich beide Fanlager eigentlich schon mit einer gerechten Punkteteilung abgefunden hatten, folgte in der Nachspielzeit die spielentscheidende Szene. Ausgerechnet die zuvor unglückliche Chiara Klein brachte ihre Gegenspielerin im Strafraum zu Fall. Der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt – eine extrem harte Entscheidung, wie Bollmann fand: „Chiara schiebt in der Situation einfach nur ein bisschen die Hüfte rein. Aus meiner Sicht war der Pfiff in dieser Phase des Spiels sehr, sehr hart.“ Straß-Akteurin Gina-Maria Gottschalk zeigte sich vom Bröltaler Protest unbeeindruckt, verlud die Keeperin und hämmerte den Ball zum viel umjubelten 1:0-Siegtreffer in die Maschen. Während Straß damit einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt macht, herrschte bei Bröltal nach dem Abpfiff fassungsloses Entsetzen. Trotz der scheinbar aussichtslosen Lage weigert sich Mats Bollmann vehement, die weiße Fahne zu hissen: „Ist das schon das Ende aller Hoffnungen? Nein! Wir haben jetzt noch drei absolute Endspiele vor der Brust, und in denen werden immer noch neun Punkte vergeben. Wir werfen alles rein, was wir haben.“
In einer packenden und torreichen Begegnung der Frauen-Mittelrheinliga setzte sich der FC Casa España Köln knapp mit 3:2 gegen den SV Menden durch. Mit diesem Heimerfolg schiebt sich Casa España weiter in das gesicherte Tabellenmittelfeld vor, während der SV Menden nach der knappen Niederlage weiterhin den Blick nach unten richten muss. Durch diesen Dreier festigt Casa España mit nun 25 Punkten seinen Platz im Mittelfeld (Rang 5) und kann beruhigt in die finalen Saisonwochen gehen. Für den SV Menden hingegen bleibt die Situation ungemütlich: Mit weiterhin 18 Punkten steht das Team auf Platz 10 und hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der TuS Bröltal belegt. In den verbleibenden Partien braucht Menden dringend noch Zählbares, um den Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher zu bringen.