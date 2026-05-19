Aachen bleibt an Südwest dran – Bröltal kassiert späten Nackenschlag

In der Frauen-Mittelrheinliga hat der SV Rot-Weiß Merl eine Überraschung gegen den Tabellenzweiten Alemannia Aachen nur hauchdünn verpasst. Trotz einer taktisch disziplinierten und kämpferisch starken Leistung mussten sich die Merlerinnen am Ende unglücklich geschlagen geben. Aachen festigt damit den zweiten Platz und bleibt im Meisterrennen an der DJK Südwest dran. Merl-Trainer Jan Schüll zog nach dem Schlusspfiff trotz der leeren Hände ein absolut positives Fazit, was den Auftritt seiner Elf betrifft: „Insgesamt wie erwartet ein schweres Spiel, aber ein Spiel, in dem wir definitiv mithalten konnten. Über weite Strecken war das Spiel ausgeglichen, teilweise mit einem stärkeren Anteil bei Aachen und teilweise bei uns. Am Ende ist es ein unglücklich abgefälschter Ball und ein ärgerlicher Elfmeter, die das Spiel für Aachen entscheiden.“ Während die Aachenerinnen das nötige Matchglück auf ihrer Seite hatten, belohnte sich Merl für den hohen Aufwand in der Defensive nicht mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit im Angriffsdrittel. Dennoch richtet Schüll den Blick sofort wieder nach vorne: „Ansonsten standen wir stabil, haben nicht viel zugelassen, aber auf der anderen Seite die Chancen nicht genutzt, die wir hatten. Kopf hoch, die wichtigen Spiele kommen jetzt!“

Bödingen gewinnt Top-Spiel

Es war das Duell der Verfolger in der Frauen-Mittelrheinliga: Die viertplatzierten Gastgeberinnen aus Waldenrath empfingen den Tabellendritten aus Bödingen. Am Ende feierten die Gäste einen Auswärtssieg. Viktoria-Coach Maik Honold war die Enttäuschung nach dem Abpfiff deutlich anzumerken: „Wir sind genau so ins Spiel gestartet, wie ich mir das vorgestellt habe. Eine gute halbe Stunde lang war das wirklich souverän von uns. Und dann passiert genau das, was einfach nicht passieren darf: Mitten aus dieser Kontrolle heraus machen wir einen individuellen Fehler in der Abwehr und kassieren das 0:1. Das hat uns komplett aus dem Rhythmus gebracht und verunsichert.“ Nach dem Seitenwechsel erhöhte Waldenrath das Risiko und drängte Allner-Bödingen tief in die eigene Hälfte. Die Belohnung folgte prompt: Per Strafstoß glichen die Gastgeberinnen verdient aus. Was folgte, war die spielentscheidende Sequenz der gesamten Partie. Nach einem Fehler im Bödinger Spielaufbau brachte Waldenrath das Kunststück fertig, den Ball aus fünf Metern nicht im verwaisten Tor unterzubringen. Die Strafe folgte auf dem Fuße: Im direkten Gegenzug traf Allner-Bödingen per 25-Meter-Distanzschuss zum 1:2-Endstand. „Nach einem Fehler vom Gegner müssen wir das 2:1 machen, fünf Meter vor dem leeren Tor. Das ist kein ‚Kann‘, das ist ein ‚Muss‘“, ärgerte sich Honold maßlos. „Stattdessen bekommen wir im direkten Gegenzug das 1:2. Ein Distanzschuss aus 25 Metern, keine große Gefahr – und der geht dann rein. Unterm Strich macht Allner aus einer Torchance zwei Tore und wir lassen die Dinger liegen. Sehr ärgerlich, weil wir es wieder nicht geschafft haben, eines der drei Top-Teams zu schlagen.“ Dem Trainer von Allner-Bödingen, Jesse Muambay, stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Mit einem dezimierten Kader angereist, holten seine Mädels das Maximum aus den Gegebenheiten heraus: „Wir sind mit einem sehr dünnen Kader angereist. Wir wollten den dritten Platz verteidigen und waren in der ersten Viertelstunde taktisch sehr diszipliniert. Wir haben dann auch ein paar 100-prozentige Chancen gehabt und gehen in der 35. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit hatte Waldenrath dann etwas die Überhand, und durch einen Elfmeter fällt der Ausgleich. Wir kamen dann durch einen Distanzschuss zum Siegtreffer. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und es war ein verdienter Auswärtssieg.“ Festigt mit nun 38 Punkten den dritten Tabellenplatz und vergrößert den Vorsprung auf Waldenrath auf komfortable neun Zähler. Platz drei ist dem Team damit kaum noch zu nehmen.