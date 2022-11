A1 stoppt Niederlagenserie

6:3 AUSWÄRTSERFOLG BEIM TABELLENLETZTEN SC REGENSBURG

Am Sonntagvormittag musste unser Team beim Tabellenletzten SC Regensburg ran, das nach den nicht berauschenden Leistungen in den letzten beiden spielen keine einfache Aufgabe werden würde und am Ende auch so war. Auch wenn man vom Einsatz und Einstellung nichts zu bemängelt hatte, fehlte das spielerische das eigentlich unsere Tugenden sind doch erheblich. Man versuchte es zwar aber einfache Bälle fanden zum Teil nicht den Absender oder wurden leichtfertig verschenkt. Man merkte der Mannschaft aber an das Sie gewillt waren was zählbares mit zunehmen, auch wenn es schwerfällig aussah konnte man ihnen nichts vorwerfen. Es ist momentan eine schwierige Phase in der sich das Team befindet, aber da ist so ein Arbeitssieg Gold wert. Es wurde nur nochmals eng als man 10 Minuten vor Schluss einen sicheren 4:1 Vorsprung fast noch verspielte, wo man zum ersten beim Stand vom 2:1 und 4:1 beste Einschussmöglichkeiten hatten um das Ergebnis vorzeitig zu erhöhen diese liegen ließ und dann durch Nachlässigkeiten sich 2 Tore zum 4:3 einfing. Am Ende spielte man dann 2 Blitzsaubere Konter aus um dann das Endergebnis von 6:3 einzufahren. Es war ein hartes Stück Arbeit, auch wenn der Sieg doch verdient war hat uns die rote Karte in der 20 Minute von einen SC Spieler etwas geholfen, auch wenn man in manchen Situationen es nicht mal merkte das Sie 70 Minuten in Unterzahl spielten. Aber egal es waren für uns wichtige 3 Punkte um im oberen Drittel dabei zu bleiben und die Serie von 3 nicht gewonnenen Spiele zu stoppen. Jetzt sollte man am Freitag im letzten Spiel vor der Winterpause nochmals alle Kräfte bündeln um einen Dreier einzufahren um dann doch eine gute Hinrunde abzuschließen.