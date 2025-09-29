A1-Junioren ringen Spitzenreiter einen Punkt ab

Nachdem die (SG) TSV Langquaid bisher zwei torreiche Begegnungen abgeliefert hatte, stellte sie ihre Marschroute um und gab sich am dritten Spieltag gegen den Tabellenführer (SG) ATSV Kelheim sehr sparsam. Das 1:1 gegen das Team von der Befreiungshalle hatten sich die Lauerer-/Mayerhofer-/Müller-Mannen letztendlich verdient, auch wenn die Gäste ein Plus an Spielanteilen hatten. Die 1:0-Führung der Laabertaler aus der 12. Minute durch Tim Schultes war nur von kurzer Dauer, denn zehn Minuten später stellte Luis Lang den Ausgleich her. Die Defensive vor Keeper Dominik Eder war an diesem Tag auf der Höhe und ließ die Donaustädter Offensive nicht richtig zur Entfaltung kommen. Gegen Ende des Lokalderbys hatten die Hausherren sogar die Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen. Maxi Stieber konnte aber, nachdem er zwei Kontrahenten ausgetanzt hatte, gerade noch vor dem Torschuss von einem weiteren Gegenspieler blockiert werden.