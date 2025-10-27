A1-Junioren holen Punkt gegen Titelanwärter

1:1 gegen die (SG) SV Oberhatzkofen ----- Gegen den Titelaspiranten (SG) SV Oberhatzkofen, der sich nun nach dem Remis hinter der (SG) ATSV Kelheim auf Platz zwei in der Kreisliga Donau-Laaber einreiht, gelang den Gastgebern auf dem Schulsportplatz ein beachtliches 1:1. Die Gäste bestimmten zwar über weite Strecken den Spielverlauf, zeigten gegen eine konsequente Abwehr mit einem souveränen Schlussmann Dominik Eder im Tor- und Strafraum zu wenig Entschlossenheit. Lediglich fünf Minuten vor Schluss konnten die Favoriten eine Unachtsamkeit im Abwehrverbund nutzen und nach einer Ecke durch ihren Torjäger Elias Hutzler den allerdings verdienten Ausgleich herstellen. Kapitän Philipp Mayerhofer hatte nach 62 Minuten seine Farben in Führung gebracht, als er einen berechtigten Foulelfmeter zum 1:0 in die Maschen beförderte. Danach hatte Oberhatzkofen den Druck verstärkt und die Hausherren in ihre Hälfte zurückgedrängt. Vereinzelte Entlastungsangriffe über den schnellen Layth Masaoud und den torgefährlichen Korbinian Köglmeier brachten nichts mehr ein.